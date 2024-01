Mint ismeretes, november 24-én súlyos baleset történt a Ligetsoron, amikor is két autó összeütközött, az egyik belerohant egy buszmegállóba. Ahogy megírtuk, a 17 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és nekisodródott először a buszmegállónál található padkának, majd a komplett várónak. A becsapódás pillanatában éppen ezen a padkán várakozott buszra egy ember, aki súlyos sérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani.

A 17 éves sofőr előzni készült

"Egy előzési manőverből adódóan összeütközött egy kanyarodását megkezdő másik járművel. Az ütközést követően a jármű lehaladt az úttestről és egy buszmegállóba csapódott, ahol egy várakozó férfit elütött." - írta a vármegyei rendőrség kérdésünkre. Később arról kérdeztük őket, hol tart a nyomozás, bűncselekmény gyanúja megállapítható-e? Erre a következő választ kaptuk: "Az eset kapcsán a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást."

Fotó: NZP / FMH-archív

Totálkáros buszmegálló

Az emberi élet értéke, és az áldozat sérülése mellett eltörpülnek az anyagi károk, de tény: a Medicover-rel szembeni buszmegálló totálkáros lett, azóta is szalagok ölelik körbe a területet, s jelzik, itt súlyos baleset történt korábban. Sőt az autó belerohant az ott található családi ház kerítésébe is, ez állította meg, így abban is kár keletkezett. Ahogy a padkában és egy szemétgyűjtőben is. De az anyagi kárt tekintve a legnagyobb baj, hogy a megálló lényegében teljesen tönkrement: ahogy írtuk is, váza deformálódott, a székek kidőltek, és az üvege is széttört.

A közelmúltban több olvasó fordult hozzánk azzal a kérdéssel, hogy választ tudunk-e adni arra, mikor lesz újra buszmegálló az érintett területen? Ezért Bozai István városgondoknál érdeklődtünk, mikor lehetséges a pótlás? Vajon új buszmegálló kerül a helyére, vagy a régit kell felújítani?

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

Mikor kerülhet vissza a helyére?

- A buszváróban olyan mértékű sérülést történt, hogy a javítása nem megoldható, mindenképpen új buszváró létesítmény gyártására van szükség - kezdte Bozai István.

- Városi buszváróink néhány éve az egységesítés érdekében hasonló kialakítással készülnek (igazodva az adott helyszíni viszonyokhoz), tehát zártszelvény vázból, amely a tartósság érdekében horganybevonatot, ezt követően pedig porszórásos felületkezelést kap. Az oldal- és hátfal biztonsági üveg elhelyezésével, a tető kialakítása trapézlemezzel történik. A ligetsori baleset során jelentős sérülés következett be a járda melletti, ülőfelületként használható deszkázattal ellátott kőből épített támfalban is. Ezeken kívül sérült egy csikkgyűjtős szemetes is - ennek javítása és igazítása rövid időn belül megtörtént. A konkrét esetet szem előtt tartva az új buszváró létesítmény elhelyezése előtt további feladatot jelent a talajszintig elbontott sérült buszváró bebetonozott lábainak kivésése, helyszíni munkavégzés csak ezzel a munkafolyamattal kezdhető - magyarázta a városgondnok.

Szalagokkal kerítették körbe a területet: a vadiúj buszmegállóra még egy pár hónapot várnia kell az utazóközönségnek

Fotó: Horváth-Buthy Lilla / FMH

- A váz gyártása műhelyben történik, de a „látványos” helyszíni munkavégzés csak – tekintettel az időjárási viszonyokra, körülményekre (hőmérséklet, csapadék) – tavasszal indulhat. Maga a gyártás a műhelyünkben rövid időn belül elkezdődik, a buszváró kihelyezése a tervek szerint március első felében történik - tette hozzá.