A Masterplast Hungária Kft. év végi partneri akciója keretében a szárazépítészeti termékek forgalmának egy százalékát különítette el MGYA számára, melyből egy vérgáz analizátor gépet vásároltak. A cég alelnöke Ács Balázs és a cégvezető Pécsi László a vállalat konferenciatermében át is adta január 18-án délután a 3.6 millió forintos adományból vásárolt vérgáz analizátort Gesztes Évának a Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatójának.

Mint megtudtuk, ezen eszköz előnye, hogy használata gyors, lehetővé teszi a helyszíni elemzést, így azonnal megállapítható a beteg állapota, a szállítás közben elkezdődhet a betegellátás, illetve előre jelezni tudják a diagnózist a fogadó intézmények számára.

–Az alapítvány 18 éve üzemeltet gyermek-mentőorvosi kocsikat hazánk több pontján, száz kilométeres sugarú körökkel fedve le az országot. Induláskor célunk a gyermekek korszerű mentőellátásának javítása volt együttműködésben az Országos Mentőszolgálattal. A mentőautókat az OMSZ irányítja a 112-re befutó segélykérő hívások alapján– mondta el Gesztes Éva, akitől azt is megtudtuk, hogy a négy járművükből kettő fedélzetén már van ilyen műszer, viszont a másik kettőre is nagyon kellene, emellett a gépkocsiparkból csupán egy járművön van olyan modern lélegeztető gép, amivel egészen apró csecsemőket is életben tudnak tartani, ezért a másik háromra is ilyennel kellene felszerelni, ám a berendezés ára jelenleg 11 millió forint és ehhez további támogatókra van szükség.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A szóban forgó mentőorvosi kocsi személyzete egy gyermekellátásban jártas mentőorvosból, gyermekintenzíves szakorvosból, és egy mentőápolóból áll, aki egyben a gépkocsi vezetője is. Felszerelése egy normál rohamkocsiéhoz képest bővebb, mivel a gyermekek ellátásához szükséges speciális gyógyszerekkel és egyedi méretválasztékú eszközökkel is kiegészül. Ennek és a mindennapi rutinnak köszönhetően az alapítvány orvosai és ápolói sokkal felkészültebben tudják ellátni a gyerekeket, a legkisebbektől a 18 évesig.

Mint az kiderült, a MGYA állami támogatásban nem részesül, adományokból, pályázatok útján elnyert támogatásokból valósítják meg céljaikat. Az alapítvány a mentőellátási feladatok mellett régóta úttörő szerepet vállal a gyermekmentés területén az új eszközök, eljárások felkutatásában és azok hazai elterjesztésében, valamint komoly hangsúlyt fektet a balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási ismeretek oktatására is.

–Ahogyan bővül az alapítvány eszközparkja, lehetővé válik a súlyos állapotú csecsemők és gyermekek vizsgálata is a helyszínen, így a kórházba érkezéskor már a megfelelő szakorvoshoz kerülhetnek, ezért is fontos, hogy cégként és magánemberként is segítsük, támogassuk az alapítvány munkáját–mondta az átadáskor Ács Balázs a támogató cég alelnöke, aki hozzátette:

–Mi nem szeretnénk, hogy az ő segítségük kelljen nekünk, de a mi segítségünk nagyon kell nekik.

Az adományozó cég egyébként nem csak az ilyen jellegű eszközök vásárlásánál áll a MGYA mögött, hanem 2015. óta folyamatosan segíti a gyermekmentők munkáját több milliós forinttal évente.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap