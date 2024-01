A reggeli csúcsnak már nyoma sem volt, amikor hétfő délelőtt 9 óra tájékán kilátogattunk a székesfehérvári Piac téri autóbuszállomásra, ahol buszra váró és éppen beérkező utasokat kérdeztünk: mit tapasztalnak a sztrájkból? A skála igen széles skálán mozgott. Volt olyan, aki csak a megállóban szembesült azzal, hogy nem indul az általa várt busz és nem is hallott a buszsofőrök munkabeszüntetéséről és olyan is akadt, aki a modern kor adta lehetőségekkel élve – értsd telefonra letölthető alkalmazások - tudta, mikor kell kiállnia a szabadbattyáni megállóba, ha hétfő délelőtt Fehérvárra akar bejutni. – Több ilyen is létezik, én az utas.hu-t vagy a menetrendek.hu-t használom. Ezek annyira modernek, hogy még azt is meg tudom nézni, merre jár éppen az adott járat. Feltéve, hogy nyomkövetővel ellátott autóbuszról van szó! – mondta a Battyánból érkező, az utazástervező applikációkban jártas hölgy, aki így azt is tudta, hol tud első kézből információkat kapni a hétfőn induló járatokkal kapcsolatban.

Vele ellentétben egy nyugdíjas korú asszony csak a kocsiálláson szembesült azzal, hogy a megszokott járat, amivel Szabadhídvégre utazott volna, nem indul. Erről a szintén ott várakozó fiatalok tájékoztatták, akik azt is elmondták, az interneten előzetesen közzétett listán a szóban forgó járat nem volt a kimaradók között, így ők is némileg tanácstalanul toporogtak a hétfő kora délelőtti csípős hidegben. A Várpalotára utazók sem tudták, meddig kell még a peronon állniuk. Az általunk megszólított két utas azt mondta, a jegypénztárnál azt ígérték, 8.50 órakor indul a busz, ám lassan már fél tízre járt és a Várpalotára tartó járatnak nyoma sem volt.

Két buszvezetőt is megkérdeztünk, de nyilván a buszokon azokkal találkozhattunk, akik nem csatlakoztak a sztrájkhoz és a megszokott módon felvették a munkát hétfő reggel. A két sofőr nem szerette volna elárulni, miért döntött így. Tőlük tudjuk azt is, hogy állítólag a megyei sofőrök mintegy 70 százaléka sztrájkolt vasárnap. Szerettük volna, ha ezt az információt az üzemvezető megerősíti vagy megcáfolja, illetve szívesen hallottunk volna a két nap eddigi tapasztalatairól, az utasok által adott visszajelzésekről is, ám az üzemvezető kedvesen, de határozottan elutasított minket azzal, hogy a vállalati protokoll értelmében csak a társaság kommunikációs osztályán keresztül tehetünk fel kérdéseket és kaphatunk válaszokat. Kérdéseinket elküldtük.

Elértük viszont a sztrájkot szervező SZAKSZ, Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezetet, ahol Szőke István, a Fejér Megyei Alapszervezet elnöke elmondta, a Volánbusz titkosította a SZAKSZ felé az adatokat, így a sztrájkban résztvevők arányát ők is csak a járművezetőktől származó információk alapján tudják megbecsülni. Kiemelte, a székesfehérvári helyijáratos buszokkal kapcsolatban nem tud nyilatkozni, de az a szóbeszéd járja, hogy az eddigi legnagyobb részvétel mellett zajlik a sztrájk. Vármegyei szinten vasárnap közel 70 százalékos részvételt valószínűsítenek, ma pedig vélhetően még ennél is többen, mintegy 70-80 százaléka tagadta meg a buszvezetőknek a munkát. Hozzátette, a sztrájk nem csak a sofőrökre terjed ki, hiszen a műszaki és a karbantartó állománynak, valamint az irodai dolgozóknak is volt lehetőségük a hétfői napon a munkabeszüntetéshez csatlakozni. Dunaújvárosban a műszaki telephelyen minden munkavállaló megtagadta a munkát. Ott egyébként mintegy 90 százalékos a helyi és helyközi járatokon dolgozó sofőrök részvételi aránya.

Székesfehérvár és Dunaújváros mellett Ercsiben is érintette a sztrájk a helyijáratos buszokat.