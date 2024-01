Megkeresésünkre Szalai János Milán elmondta, hogy már egy ideje dolgoznak a megoldáson, amit a februári képviselő-testületi ülésen is továbbfolytatnak. Alternatívák és ötletek vannak, de az szinte biztosra kijelenthető, hogy helyben nem tudják majd megoldani a problémát, mivel nem áll rendelkezésre a megfelelő háttér, ugyanis a leköszönő Huszár Klára fogorvosnő a saját eszközeit használta a praxisában. A kiírt pályázatok támogatása pedig nem elegendő, hiszen például egy fogorvosi szék körülbelül 7 millió forintot emésztene fel.

– Augusztusban adta be felmondását a doktornő, aminek a féléves lejárata most ért véget, így február 1-től nincs fogász. A két önkormányzat (Alap, Alsószentiván) folyamatosan keresi a lehetőséget a kialakult helyzet megoldására. Az álláshely pályáztatásával és minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy ez az állapot megszűnjön. Ígéretet kaptunk, hogy egy rövid idő elteltével az új cecei fogorvos vállalni fogja Alap és Alsószentiván települések fogorvosi ellátását, akár körzet összevonással is, ami azt jelenti, hogy Cece, Sáregres, Vajta, Alap, Alsószentiván tartozik majd a területhez. Ám ameddig Nagyvenyimen helyettesít a következő hat hónapban, ez még nem lehetséges – közölte az alapi polgármester, majd arra a kérdésre is választ adott, hogy az átmeneti időszakban, hova tudnak menni a betegek:

– Ha valakinek sürgősségi beavatkozásra van szüksége (fogtömés, foghúzás, gyökérkezelés) és ha a TB-kártyája érvényes, akkor gyakorlatilag bármelyik olyan fogorvoshoz mehetnek, aki finanszírozott szolgáltató. Legközelebb a sárbogárdi fogorvos van. Ám amennyiben nem sürgősségi beavatkozásról van szó, hanem egyéb szolgáltatást szeretne igénybe venni, mint a fogpótlás, fogkorona felrakása, értelemszerűen csak magánrendelésben. Az utóbbiban szeretnék segítséget nyújtani a lakosoknak és erre keressük a választ a február 22-i ülésen. Arra szeretnénk megoldást találni, hogy azoknak az embereknek, akiknek esetleg el kell menniük magánrendelésbe, de anyagilag nem úgy állnak, hogyan tudnánk segítséget nyújtani, hiszen a fogászati ellátás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. Február végén minden kiderül, bízom a megoldásban! – fűzte hozzá a polgármester, aki egyúttal türelmét kéri a lakosoknak.