A lassan két évtizede nyílt hadtörténeti tárlat elsősorban a Zámolyról és környékéről származó második világháborús tárgyi emlékeket mutatja be az érdeklődőknek. Itt tartják szombaton az idei év nyitórendezvényét, amely 10 órakor ingyenes tárlatvezetéssel kezdődik, majd 12 órától a Pedró étteremben előadásokkal folytatódik. A program ezen része már fizetős – a résztvevők ebédet is kapnak - és előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt megtehetik a Magtár - Hadtörténeti Tárlat Granary - Military History Exhibition nevű közösségi oldalon.

A délután folyamán három előadásra kerül sor. A több mint 20 éve Magyarországon élő Andrej Ogoljuk, történész a Zámoly környéki szovjet hadisírokról, Weimper Zoltán, hadisírkutató pedig az 1945. március 16-17-én a településen és környékén folyt harcokról mesél a hallgatóságnak, míg a zámolyi kötődésű Váczi Márk, helytörténész egy Zámolyi ember emlékei címmel tart előadást.

Ahogy azt Weimper Zoltán, a kiállítás létrehozója és működtetője elmondta, a sorozat apropóját az adta, hogy 80 évvel ezelőtt zajlottak a II. világháború Zámolyt is érintő csatái, amelyeknek a katonai mellett rengeteg civil áldozata is volt. Nekik is emléket állít a 2025 március közepéig tervezett eseménysorozat.