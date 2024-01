Az idei esztendő lesz a legfrissebb fogyasztóvédelmi jogszabály módosítások próbaköve, szögezi le Csapó Csilla a feol.hu-nak, aki 2024. január 1-jével átvette a Fejér Vármegyei Békéltető Testület irányítását nyugdíjba vonuló Vári-Kovács József kollégájától. A fogyasztóvédelem területén ugyanis nagy változásokra számíthatnak a vásárlók és vállalkozások az idei esztendőtől, amelyben jelentős szerepe lesz a békéltető testületeknek is.

- A békéltető testület életébe az idei év fontos változásokat hoz, mégpedig elsősorban azért, mert a megyei szint regionálissá vált, azaz Veszprém és a Komárom-Esztergom vármegye bevonásával háromszor akkora területet látunk el, mint eddig. Továbbá a január elsejétől hatályba lépett jogszabály változás elsődlegesen az ún. online módon megtartott tárgyalást preferálja, amennyiben a fogyasztó nem kéri a személyes meghallgatást. Terveim szerint a várhatóan nagyobb ügyszám miatt indokolt esetben írásbeli eljárásra fogunk áttérni, ha ehhez a felek is hozzájárulnak. Ez az eljárás más megyék békéltető testületeinél korábban is jellemző volt, Fejérben azonban inkább a szóbeli meghallgatás volt jellemző, kivéve a covid idején. Jelentős változás, hogy míg korábban a vállalkozásoknak – ha nem az adott megyében volt a székhelyük vagy telephelyük - nem volt szükséges megjelenniük a meghallgatásokon, az idei évtől azonban székhelytől függetlenül, legalább online módon kötelező részt venniük az eljárásban.

A közeljövőben a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása is változni fog: azokat a vállalkozásokat, amelyek nem működnek együtt a panaszosok indította eljárásban a békéltető testülettel – azaz nem jelennek meg a meghallgatáson legalább online, illetve telefonon keresztül vagy nem adnak írásbeli válasziratot -, az eddiginél lényegesen magasabb birsággal sújtja a hatóság. A békéltető testület az együttműködési kötelezettségét megszegő vállalkozásokat a hatóság felé mindig jelenti - mutat rá békéltető testület elnöke, utalva a tényre: az idei évtől számos tekintetben nő a testület súlya.

- A korábbi ügyek ismeretében elmondható: a vállalkozások 10-12 százaléka nem volt együttműködő velünk. Sajnos, olyan vállalkozásokkal is találkoztunk, amelyek nem teljesítették a testület ajánlásait vagy a fogyasztóval létrejött, a testület által jóváhagyott egyezségüket. Ilyen esetekben a fogyasztónak - ha az igényét érvényesíteni szerette volna - más fórumot kellett keresnie, amely lehetett egy peres, bírósági eljárás vagy egy nem peres, közjegyzői eljárás fizetési meghagyás kibocsátása iránt – mutat rá a szakember.

Az elmúlt időszakban évente megközelítőleg 400 üggyel foglalkozott a Fejér megyei békéltető testület. A tapasztalat szerint ezen ügyek döntő többsége beleesett abba a 200 ezer forintos értékhatárba, amely alatt kötelező érvényű, kikényszeríthető határozatot, úgynevezett kötelezést adhat ki az idei évtől a testület. Ez – azt reméli az új elnök -, arra ösztönözheti majd a fogyasztókat, hogy még nagyobb bizalommal forduljanak az intézményhez, amelynek működéséről egyébként a mai napig viszonylag kevesen tudnak vagy éppen nem tartották elég erősnek ahhoz, hogy panaszukkal forduljanak hozzá.

A fogyasztói attitűd változása is nagyon látványos az elmúlt években – árulja el az elnökasszony: – Vannak, akik nagyon tudatos fogyasztóként ismerik a jogaikat, rendkívül felkészültek és ennek az ügyek alakulásában általában meg is van az eredménye. Viszont még most is nagyon sokan vannak, akik kevésbé ismerik a lehetőségeiket. Nekik igyekszünk segíteni, ügyfélfogadásaink keretében vagy telefonos elérhetőségeinken keresztül mindig megadjuk a támogatást a panaszuk szakszerű érvényesítéséhez.

Csapó Csilla a békéltető testületi munkájában az emberekkel való kapcsolatot emeli ki. Korábbi pályafutása is mindig ilyen irányba hatott: 2006 és 2010 között Székesfehérvár alpolgármestere volt, előtte pedig aljegyzőként tevékenykedett. – Nagyon szerettem mindig emberekkel foglalkozni, ez - úgy vélem - a jogi pályám egyik adottsága is.

Mint meséli, a jogi egyetem és szakvizsga után sem hagyta abba a tanulást: adótanácsadói, tb ügyintézői, adatvédelmi és közgazdasági végzettsége szintén van, dolgozott a közigazgatásban, multicégnél, önkormányzatnál.

- A gazdasági élet és a társadalom széles körét ismerhettem meg. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, egyrészt, mert - úgy vélem - mindenhol bedobtak a mély vízbe, s mint tudjuk, csak mély vízben lehet megtanulni úszni. Így sok mindent megtapasztalhattam a pályám során. Számomra mindig az volt a fontos - aljegyzőként, alpolgármesterként, de ügyvédként is -, hogy alkotómunkát végezhessek. Az új feladatok mellett az ügyvédi munkám megmarad, de tény, jóval kevesebb idő jut majd rá, mint korábban. Az első egy év most az új vármegyékkel és tagokkal való ismerkedésről, az infrastruktúra felállításáról, a jogszabályváltozás okozta új eljárás bevezetéséről szól természetesen a fogyasztói panaszok intézésének és elbírálásának zökkenőmentes és folyamatos ügyintézése mellett.

A Fejér Vármegyei Békéltető Testület számára már elkezdődött a 2024-es év tehát: - A régióhoz tartozó megyékből a dokumentációk, folyamatban lévő ügyek átadása folyamatosan történik, több kérdésben még várjuk a kereskedelmi és iparkamara útmutatását, hogy az ország nyolc új békéltető testülete összhangban működhessen.