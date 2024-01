A tüdőrák szűrésének és kellő időben történő felfedezésének biztonságos, egyszerű és hatékony módszere az alacsony dózisú számítógépes tomográfia (az úgynevezett LDCT) alkalmazása, amelynek segítségével 20 százalékkal csökkenthető a tüdőrák okozta halálozások száma. Ez a vizsgálat még koraibb stádiumában képes kimutatni a betegséget, mint a jelenleg alkalmazott tüdőröntgen. Ilyen, LDCT vizsgálatra van most ingyenes lehetőség a fentebb említett projekt keretében, ám csak korlátozott számban – legfeljebb 3 ezer ember számára – és csak korlátozott ideig!

A programban első körben azokat a 50-75 éves, legalább húsz éven át, illetve jelenleg is dohányzókat várják, akik napi minimum egy doboz cigarettát szívnak el. Olyanok is jelentkezhetnek, akik már nem dohányoznak, de kevesebb, mint 15 éve tették le a cigarettát. A feltételek közé tartozik az is, hogy a jelentkező az elmúlt egy évben nem volt mellkasi CT vizsgálaton. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen vagy a 30/153-0951-es telefonszámon, sms-ben lehet. Az üzenetben küldje el telefonos elérhetőségét, ahol a Korányi Intézet munkatársai további egyeztetés céljából megkereshetik!