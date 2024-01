A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) együttműködve a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel, 2024 januárjában már huszonegyedik alkalommal szervezi meg az Országos Sasszinkront. Ezen az eseményen a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását végzik el.

Lendvai Gábor, az MME Fejér Megyei Helyi Csoportjának elnöke szerint, az elmúlt évek során Fejér vármegye a telelő ragadozó madarak egyik fontos központjává vált.

– Az előző év volt az első, hogy parlagi sasok telepedtek meg Fejér vármegyének a síkvidéki részén. Az elmúlt 40-50 évben eddig kizárólag csak a Vértesben volt néhány pár, és sehol máshol – fejtette ki az egyesület megyei elnöke.

Ez a változás azt jelzi, hogy környezetünk madárvilága folyamatosan változik.

Hazánk a sasfajok szempontjából kiemelten fontos. Mint a helyi természetvédőtől megtudtuk, nálunk találkozhatunk a legnagyobb számban telelő réti-, és parlagi sasokkal. Ezek a fajok nem csak az ország területén élő, hanem a Kárpát-medencéből érkező egyedekkel is kiegészülnek.

A Sasszinkron során nem csak a sasok, hanem az összes, a hazánkban rendszeresen telelő ragadozómadár-faj egyedeit is számba veszik a pénteken megkezdődött számlálás során. Az idei év különlegessége, hogy a kerecsensólyom, amely az év madara is, nagy számban megtalálható vármegyénkben. Lendvai Gábor reméli, hogy Fejérben nemcsak egerészölyvet, de a ritkább gatyás ölyvet is sikerül majd távcsővégre kapni, ami északi madár és telelni jár hozzánk.

Fejér vármegye madárvilágának gazdagsága nem csak a sasokban és sólymokban mutatkozik meg.

– Az év madarának választott kerecsensólyom is nagy számban fészkel a vármegyében, ők telente sem mennek el a területről, inkább csak kóborolnak – tette hozzá a helyi csoport elnöke.

Mellettük fészkelnek szűkebb hazánkban a vándorsólymok és a kis sólyom is, ami szintén telelni jön vármegyénkbe. De a szakember számít a vörös vércsék jelenlétére is, ami már telente sem vonul el Fejér területéről, hanem helyben vészeli át, a már korántsem olyan hideg hónapokat, mint amilyenek 100-120 évvel ezelőtt voltak.

A madarak helyi szakértője szerint, Fejér vármegye igencsak gazdag madarakban.

– Nincs miért szégyenkeznünk, és nincs miért a Hortobágyra utazni ahhoz, hogy különleges madarakat lássunk – állítja Lendvai Gábor, hozzátéve, hogy a megye madárfaunája folyamatosan gazdagodik.

Mint mondja, a megfigyelési eredmények összesítése után, bővebb tájékoztatást is kaphatunk a sasszinkron eredményeiről, amelyek izgalmas betekintést nyújtanak Fejér vármegye madárvilágának állapotába.