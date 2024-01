A mai világban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges élet, az örök fiatalság megőrzése. Ezernyi praktikát olvashatunk, hogy élhetnénk akár száz évig is: sporttal, életmód változtatással, reform étkezéssel, stresszmentes mindennapokkal. Valóban ez lenne a hosszú és egészséges élet titka? Nem tudom, de az biztos, akik ezeket hangsúlyozzák még nincsenek a 100 év közelében sem.

Ám Dunaújvárosban “Viki néni” az újév eljövetelével betöltötte a 100. életévét. Vajon élete során neki mennyit sikerült betartania a ma ismert tanácsokból?

A korai évek: Munka és tanulás

Horváth Viktória Erzsébet életútja egy hétgyermekes családban kezdődött 1924. január 1-én, ahol cipész édesapja és háztartásbeli édesanyja gondoskodott a család megélhetéséről. Korán, a hat elemi elvégzése után, mindössze 13 évesen kezdte meg a munkát Nagy Lajos bőrkereskedőnél, ahol a cipőfelsőrész készítés mesterségét tanulta meg.

Viki néni története mögött, egy nem mindennapi női erő bontakozik ki, aki még a nehéz idők ellenére is megtalálta a boldogságát.

Szerelem és háború

Viki néni abban az időben volt fiatal lány, amikor még a bálok jelentették a társasági élet csúcspontját. Mivel a fiatal Viktória a tánciskolát is elvégezte, a bálokban igencsak versengtek érte az ifjú titánok.

Nemsokára, mindössze 18 évesen a szerelem is megérkezett az életébe. Megismerkedett későbbi férjével Gruber Lajossal, aki fodrászként dolgozott. A románcot két és fél év jegyesség követte. Háborús idők, nehéz évek következtek, de ezeket a próbákat meg- és túlélve, 1945-ben végül összekötötték életüket, majd az évek során az ifjú feleség négy gyermek édesanyja lett.

Élet a nehézségek között

Azt gondolnánk, hogy a háborút követően csak könnyebb napok jöhettek a fiatal asszony életében, de sajnos nem így történt. Három gyönyörű kislány mellett Viki néninek egy kisfia született, akit hat hónapos korában elveszített.

Családos édesanyaként Dunavecséről járt dolgozni Dunaújvárosba, – akkor még Sztálinváros – ami nem kis kihívás elé állította őt. Tavasztól őszig kishajóval, ősztől tavaszig, “fakarusszal” tette meg az utat. A közlekedés koránt sem kedvezett a mindennapos ingázásnak, és amikor jármű hiányában kellett átjutni a Duna túlpartjára, akkor bizony olykor órákat is gyalogolt, hogy munkahelyére vagy éppen haza érjen. Tíz éven keresztül ingázott így a Vegyesipari Vállalat alkalmazottjaként, amikor újabb tragédiával kellett szembenéznie. Szeretett férje alig 15 évnyi házasság után hagyta magára, a három kislánnyal Viki nénit.

Új élet a Duna másik oldalán

De az élet nem állhatott meg, a gyerekekről gondoskodni kellett. Időközben a vállalattól egy hatalmas segítséget kapott. Beköltözhetett végre “Sztálinvárosba”, abba a lakásba, ahol a mai napig is él. Dolgozott szorgalmasan, taníttatta lányait és mindhármuknak szakmát adott a kezébe. Viki néni munkája kiemelkedő volt a Vegyesipari Vállalatnál, majd a vállalat megszűnést követően a szandál gyárban dolgozott, ahol a könnyűipar kiváló dolgozója címet is megkapta.

Focirajongás, tenisz imádat

Viki néni története nemcsak a munkájáról és családjáról szól, hanem az apró örömökről is, mint a hímzés és az olvasás, amelyekben mindig megtalálta a lehetőséget a feltöltődésre.

Mióta azonban hallása megromlott a társalgás és sok televíziós műsor élvezete már hosszú évek óta a múlté, így már néhány évtizede a sportműsorok felé fordult Viki néni figyelme, ezeket tartja “szemmel”. A futball és a tenisz tartoznak a kedvencei közé. Különösen Rafael Nadal teniszezőért rajong már régóta, valódi drukkere a sportolónak, akit a fogadott unokájaként is emleget.

Lánya, Magdolna szerint, – aki már több mint 20 éve gondozza édesanyját –Viki néni sokat küzdött az életben, de mindig talált valami szépet és értékeset a nehézségek között is.

A hosszú élet titka

Hogy mi lehet hosszú életének titka? Ki-ki találja meg a sorok között, mindenesetre 2024. január elsején Viki néni remek egészségben és mosolyogva ünnepelte 100. születésnapját, ahol gyermekei, unokái, dédunokái és ükunokái mellett, a város polgármestere, Pintér Tamás és Szántó Péter képviselő is felköszöntötte.

Viki néni életére az állandó változás, a küzdelem és az alkalmazkodás volt a jellemző. Bár ő maga nem tudja megmondani a hosszú élet titkát, lánya, Magdolna szerint az életútja során átélt utazások, – még Amerikában is járt – a nehézségek leküzdése és a család iránti elkötelezettsége játszhattak szerepet ebben. Édesanyja példája mutatja, hogy a kitartás, a szorgalom és a család szeretete, mind hozzájárulhatnak egy hosszú és tartalmas élet megalapozásához.

Száz év életbölcsessége

Viki néni napjai ma már csendes pihenéssel telnek, de a lánya szerint továbbra is nagy érdeklődéssel figyeli a külvilágot lakása ablakán keresztül. A természet, a városi élet szemlélése, és a sportműsorok követése jelentik számára a kapcsolatot a külvilággal. Ez a csendes megfigyelő szerepe jelzi, hogy az élet minden szakaszában van valami, ami izgalmat és örömet okozhat, miközben családjának minden tagja féltő gondoskodása kíséri az idős hölgy minden pillanatát!

Viki néni életútja példaértékű, hiszen a nehéz időkben is talált okot az örömre, a szeretet és a család erejére támaszkodva. Ahogy elbúcsúzom, elgondolkodom azon, hogy a hosszú élet titka talán nem is annyira rejtélyes. A kitartás, az alkalmazkodó képesség, a szeretet és a közösség támogatása: talán ezek jelentik a választ.

Isten éltesse sokáig, kedves Viki néni és jó szurkolást a tévé előtt, mint ahogy mi is szurkolunk, hogy még nagyon sok boldog évet töltsön családja és szerettei körében!