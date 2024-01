Az új élelmiszer áruház építésének terve már egy éve köröz a városban és környékén, amiről a feol.hu is beszámolt korábban. Most azonban a valóságban is megkezdődött az építkezés. A református temető melletti területen, a 7-es főút mentén folyik a munka, és már láthatóak az új szupermarket alapjai.

A város vezetése és a beruházó cég közötti korábbi sikeres együttműködés eredményeként az építkezés január közepén indult el és várhatóan a második negyedévre el is készül. A remények szerint nyáron már az új élelmiszer áruházban vásárolhatnak nem csak a város és a környező települések lakosai, de azok is, akik a Balatont a hetes főúton szeretnék megközelíteni.

A Penny Market építkezésének megkezdése nem csak egy új üzlet nyitását jelenti. Ez a lépés a helyi gazdaság fejlődését is elősegíti, hiszen új munkahelyeket teremt. Ezek mellett nem csak a helyi lakosoknak biztosít majd szélesebb vásárlási lehetőséget, de sok környező település lakosainak is könnyít a bevásárlás nehézségein. A polgárdiak, akik eddig korlátozott választékkal és magas árakkal néztek szembe, most szélesebb termékkínálatra és kedvezőbb árakra is számíthatnak az új üzlet megnyitását követően.