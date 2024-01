Néhány éven belül teljes lehet a lista

"A most működésbe lépett 8 rendszert főleg az iskolások, diákok által gyakran használt gyalogátkelőkhöz telepítettük, egy átkelő egyébként nagyságrendileg 4 millió forintba kerül. Amennyiben a büdzsé engedi, további rendszereket fogunk telepíteni!" - fogalmazott a polgármester, majd hozzáfűzte: a cél továbbra is az, hogy minden székesfehérvári gyalogátkelő ilyen rendszerrel működjön. Legalábbis első körben azok, melyeket nem lámpa szabályoz, ellenben nagy a forgalom. "Ilyenből soktucat van városunkban, tehát idő lesz, mire végigérünk a helyszíneken, de ütemezetten haladva néhány éven belül mindegyiket elláthatjuk a rendszerrel." - írta.

Ön is eldöntheti, hol legyen a következő!

S ami nem szokatlan a városvezetőtől, ismét a városlakók véleményére kíváncsi! "A következő helyszínek vizsgálatát elkezdjük, felmerült a Várkörút 2 zebrája és a Rákóczi átkelőhelyei is, de természetesen várjuk az Önök javaslatait is!" - szól a felhívás, melynek akár az említett bejegyzés alatt is eleget tehetnek. Hangsúlyozza, az okoszebrák vívmányok ugyan, rendkívül hasznosak, de nem helyettesíti a szabálykövető magatartást!

Ahogy pedig korábban a feol.hu is beharangozta és immár meg is valósult, a fehérvári új okoszebrák helyszínei: