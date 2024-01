Gyümölcsöző az együttműködés a felek között, ennek köszönhető, hogy újabb okleveles technikusi képzésekkel bővül az Székesfehérvár Szakképzési Centrum (Jáky Műszaki Technikum és I. István Technikum) képzési palettája.

A bejelentés nyomán a képzések így már nem csak a mérnöki, de immáron a gazdasági, gazdálkodási szakok tekintetében is elérhetőek. A Jáky József Technikum az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karral közösen dolgozta ki a Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzés tananyagát, míg a gazdálkodás és menedzsment technikus képzés az I. István Technikum és az ÓE Keleti Károly Gazdasági Kara összefogásának köszönhetően indul el a következő tanévtől. Az újabb kurzusok – az eddigiekkel együtt – pedig a tudatos karrierút lehetőségének választását kínálja a diákoknak, kiindulva a szakképzés szintjéről, az egyetemi képzésig, hiszen a szakirányú oktatásban résztvevők, az egyetemi felvételin előnyt élveznek, hiszen számos középiskolai tantárgyat elfogad az egyetem.

Cser-Palkovics András: Büszkék lehetünk a szakképzési centrumban folyó munkára.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, a kooperáció legnagyobb nyertesei a diákok, akik olyan tudásra és szakmai tapasztalatra tehetnek szert, amely egyben utat is mutat a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a jövőjük szempontjából. Ahogy beszédében rámutatott, amikor a diákokról beszélünk, a város jövőjéről beszélünk, így Székesfehérvár célja, hogy a fiatalokat itt tartsa, a környékbelieket bevonzza, hogy a diákok hosszú távon is megtalálják számításaikat a városban, a duális partnereknél pedig minden feltétel adott ehhez.

– Meggyőződésem, hogy ez egy ritka és magasztos pillanat – mondta a sajtótájékoztatón Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja az okleveles technikusi képzésre utalva, melynek célja, hogy mire a diákok végeznek és hallgatókká válnak, akkor a kreditátjárás és az - elismertetés, valamint a képzések közötti átmenet sokkal egyszerűbb legyen.

Garai-Fodor Mónika, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar dékánja.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– A technikus képzés egy rendkívül jó lehetőség arra, hogy a diákok minél hamarabb becsatornázódjanak az egyetemi életbe, hiszen az együttműködésnek egy nagyon fontos része az, hogy a középiskolákban oktató pedagógus kollégákkal együtt, úgy tudjuk megszólítani és felkészíteni ezeket a hallgatókat, hogy egyenes ágon hozzánk, az Óbudai Egyetem gazdálkodás és menedzsment képzésére bejöhessenek, mind a kreditelszámolás, mind pedig az ott szerzett tudásuk tényleges hasznosítása révén – mondta Garai-Fodor Mónika, a Keleti Károly Gazdasági Kar dékánja, aki nagy örömét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy a gazdálkodás és menedzsment képzés mellett a pénzügyi és számvitel szak is elérhető lesz Székesfehérváron a következő évtől.

Horváth Lajos Zoltán, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, hogy a hozzájuk tartozó iskoláknak is nagyon fontos, hogy minél több tanulója is itt maradjon a városban. Hangsúlyozta, hogy a duális oktatást is arra helyezték át, hogy Székesfehérvár és agglomerációjának kereskedelmi és ipari környezetét el tudják látni munkavállalókkal közép és felsővezetői szinten is. Így mára már öt okleveles technikusi képzésük is van az Óbudai Egyetemmel közösen.