Vajon mi készül a székesfehérvári Csónakázó-tó mellett? – tette fel a kérdést olvasónk a tó partján felállított kerítés és az arra függesztett tábla láttán. A felirat arról adott hírt, hogy munkaterületté vált a kerítés mögötti rész, ahol munkagépek közlekedése várható. A feol.hu megtudta: az egyik fehérvári iskola gyermekei számára helyezi el itt kialakítandó konténerében a sporteszközöket a Kovács Katalin Kajak-kenu Akadémia.

Megkerestük az Akadémiát, ahol megerősítették: valóban, a Városgondnoksággal együttműködésben hozzák létre azt a csónaktárolót, ahol a Vörösmarty Mihály Általános Iskola kajak-kenu oktatásban résztvevő diákjainak sporteszközeit helyezik majd el. Az Akadémia ugyanis együttműködés keretében foglalkozik a Vörösmarty kajak-kenu oktatásban résztvevő diákjaival, akiknek testnevelés tanára szakági edző is egyben. A Csónakázó-tó kiváló helyszín az oktatásban résztvevő diákok számára, hogy a mindennapokban iskolájukhoz közel gyakorolhassák választott sportágukat. Hozzátették: ez a beruházás az iskolának semmibe sem kerül, akadémiai költségen zajlik.

Fotó: Horváth-Buthy Lilla / Fejér Megyei Hírlap

A Kovács Katalin Kajak-kenu Akadémia azonban természetesen továbbra is sukorói bázissal működik, ahol például a kápolnásnyéki általános iskolába járó, szakági sportoktatásban résztvevő diákok tudnak edzeni. Az ide utazásra azonban – hívta fel a figyelmet az Akadémia – természetszerűleg a fehérvári fiataloknak nem lenne idejük, ezért kapnak helyet a Csónakázó-tónál.

Fotó: Horváth-Buthy Lilla / Fejér Megyei Hírlap

Az Akadémia – emelte ki a feol.hu számára adott közleményében - fontosnak tartja, hogy a sportoló gyerekek számára sportolói életpálya-modellt biztosítson, ezért is foglalkoznak már az általános iskola alsó osztályos tanulóival, a legkisebbekkel is, akik multisport jellegű képzést kapnak az akadémia szakembereitől, és szép fokozatosan eljutnak oda, hogy vízre szálljanak a Csónakázó-tavon, illetve a Velencei-tónál. Ennek a sportolói életpálya-modellnek a része az is, hogy Kápolnásnyéken 2024 őszétől gimnáziumi sportiskolai osztály indul, ahova nem csak kajakosok és kenusok, de más sportág képviselői is jelentkezhetnek.