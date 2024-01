Minden évben tömegeket mozgat meg a lassan évtizedes hagyománnyá vált forraltbor-főző verseny. A tűzoltószertár mellett, kellemes környezetben tartott viadal elsősorban a közösség összekovácsolásáról szól, de azért a résztvevők minden évben valami új és titkos dologgal rukkolnak elő, hogy a végén a dobogóra állhassanak.

Már délután, pontosabban 15:30 megkezdődik az üstök felhevítése és a versenyben résztvevő csapatoknak nincs sok ideje, ugyanis egy órával később már el is kezdődik a borok zsűrizése. Amíg a résztvevők a 18 órakor kezdődő eredményhirdetésre várnak, egy tűzzsonglőr bemutatójában gyönyörködhetnek, miközben a zene végig szólni fog a tó partján.

Fotó: Palocsai Jenő (FMH-Archív)

A szervezők már több csapattól is kaptak jelentkezési lapokat, leveleket, de mint megtudtuk, a verseny napján, a helyszínen is be lehet nevezni a VII. Bodajki Forraltbor-főző Versenyre.