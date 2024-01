Arról számolt be a Fejér Megyei Hírlap 1964. január 8-i lapszáma, hogy „Az 1963. évhez viszonyítva 28 százalékkal emelkedik a villamoshálózat építésének beruházása.” – ez az adat természetesen a megyére vonatkozott. Egyre több villamos ipari berendezés került a termelőszövetkezetek üzemegységeibe is, így ezekben is „nélkülözhetetlenné válik a villamos energia” – írja a tudósító, ahogy azt is: „Újabb települések létrejötte is megkívánta a villamosítást. A községekben, városokban megnőtt az energiafogyasztás, ezért a régi vezetékek egy része felújításra és keresztmetszet-növelésre szorul.”

Az 1964. évre 36 millió forintos beruházást irányozott elő az ÉDÁSZ székesfehérvári üzletigazgatósága: „amelyek közül egyik legjelentősebb munkájuk a Székesfehérvár-baracskai 35 kilowattos magasfeszültségű vezeték építése lesz. A Velencei-tó északi partján fog épülni és a baracskai transzformátor állomásnak biztosítanak Székesfehérvár felől elegendő áramot. A villamos energia biztosítása érdekében sor kerül közel 15 kilométernyi magasfeszültségű vezeték megépítésére is, amely már a kétoldali betáplálást fogja szolgálni. Ezzel a körvezetékkel újabb településekről száműzik az áramszünetet. Ilyen vezeték épül többek között Agárd-Gárdony között.” Sok falunak ígértek ekkor új transzformátor állomást és számos városban kezdődtek meg a vezetékcserék.

A hatvanas évek diákjai talán még emlékeznek azokra az időkre, amikor egyensapkát kellett hordani vagy arra, amikor a lányok még csak szoknyában járhattak iskolába. Nos, ezeknek a szigorú feltételeknek a lazulása kezdődhetett meg 1964 januárjában, amikor minisztériumi döntés született a témában. Az újság azt írta ugyanis, hogy a téli hónapokban évről évre visszatérő tapasztalat, hogy egyes középiskolák diákjai erős hidegben is egyensapkát viselnek, mert erre kötelezik őket. A szülőktől emiatt jogos panaszok érkeztek az illetékes szervekhez. A minisztérium azonban eddigre kimondta: erős téli hidegben vagy nagy nyári melegben nem lehet a diákokat egyensapka viselésére kötelezni. De kimondták azt is: a lányok a szoknya vagy köpeny alatt hordhatnak hosszú melegítő- vagy szövetnadrágot.