Mint azt már korábban mi is megírtuk, 2024. január 1-jén született meg az év első babája a Szent Pantaleon Kórházban, de az év első dunaújvárosi újszülöttjére (akinek a feltételek szerint mindkét szülője állandó dunaújvárosi lakcímmel rendelkezik) még várni kellett. Nem sokat, ugyanis Péter Zsófia január 3-án 7 óra 46 perckor világra jött. Születése alkalmából a kórház is kihelyezett a főbejáratnál lévő árbocra egy rózsaszín zászlót, hiszen a kis Zsófi anyukája és apukája is az intézmény dolgozója. - olvasható a duol.hu oldalon.

Az édesapa, Péter Balázs a radiológián dolgozik röntgenasszisztensként, míg az édesanya, Péter-Varga Dorottya az intenzív osztály szakápolója. Van már egy közös gyermekük, a kétéves Panni, és mindannyian nagyon várták már, hogy bővüljön a családjuk.

Fotó: LI

Zsófi érkezését január 6-ra várták, éppen ezért csendesebben telt a család szilvesztere (az apuka dolgozott is aznap). Mint azt Dorottya elmesélte, január 2-án este kezdődtek a fájásai. Voltak orvosnál, aki azt mondta nekik, hogy bizony ideje csomagolni, mert a baba úton van. Nem sokkal később, január 3-án hajnali fél 4-kor már a szülőszobán volt az anyuka, és természetesen úton életet adott a kis Zsófiának. A csöppség 3200 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, ezzel a negyedik újszülött lett idén a kórházban és az év első, legfiatalabb dunaújvárosi polgára. A baba és anyukája is jól vannak, így hétvégén már együtt lehet otthon a család.

Fotó: LI

Pénteken reggel egy kisebb delegációval mi is köszönthettük a családot, dr. Kővágó Levente, a kórház megbízott főigazgatójának és dr. Szilágyi Örs stratégiai igazgató kíséretében. Ekkor érkezett Pintér Tamás polgármester is egy ajándékcsomaggal a család számára (a közösségi oldalon tett bejegyzésében nem olvasható, hogy most járt-e vagy sem az a 300 ezer forintos támogatás, amelyet eddig rendelet alapján ajándékoztak az év első dunaújvárosi babájának).

