Ebben a kis faluban, – ahol a fehér varjak száma is túlszárnyalja a kocsmákét (egyébként is nulla a kocsma szám) – a helyi önkormányzatnak is helyet adó közösségi házban, történik valami. A hírek szerint, a hagyományos kvízdélutánokat februártól felváltja a “kocsmakvíz” – egy esemény, ahol a tudás és a humor egyaránt fellelhető lesz.

Müller Alexandra, a település kulturális programjainak felelőse, most új szerepet vállal: ő lesz a vagány és rendhagyó elmebajnokság háziasszonya.

– Kezdetben csak a szokásos kvízeket tartottuk, – meséli Müller Alexandra, a rendezvények szervezője, – de aztán rájöttünk, hogy ha hozzáadunk egy csipetnyi kocsmahangulatot, akkor a kvíz sokkal izgalmasabb lesz!

Kocsmakvíz: Az úrhidai változat

“Hogy Úrhidán nincs kocsma? Fogd meg a söröm!” mondhatták a szervezők, akik a közösségi házban, az önkormányzat irodái mellett tervezik megrendezni az eseményt. Itt talán tényleg az a legnagyobb kockázat, hogy a polgármester is bepillant egy-egy kvízkérdésre. Mivel az épület és a helyiség nem igazán van felszerelve kocsmai kellékekkel, a játék résztvevői hozzák az italokat és a rágcsálnivalót, így teremtve meg a batyus buli és a kocsma egyvelegének hangulatát.

A játék kérdéseitől sem kell éppen megrettenni. Mint Alexandra elárulta, a témák széles spektrumon mozognak majd: a kocsmatörténelemtől kezdve a biológián át, a sportig. Lehet, hogy a legnehezebb feladvány az lesz, hogy melyik snacket bontsák fel először? Nem tudjuk, mert a játék részleteit Alexandra pont úgy őrzi, mintha a 2024-es érettségi kérdések lennének.

Tudás, humor, és egy csepp úrhidai szellem

A kocsmakvíz Úrhidán valódi közösségi eseményként debütál február 2-án este, ahol a nevetés és a tudás egyaránt megkapja a maga szerepét. Mert itt nem csak a tudás számít, hanem az is, hogy mennyire van humora a résztvevőnek. Annyit azért elárultak a szervezők, hogy a település vezetőjének vigyázó tekintete mellett, – de az ő jóvoltából – egy-egy üveg bor is támogatja majd a csapatok szereplését és hangulatát.

Mivel a verseny csak akkor az igazi, ha van miért küzdeni, az első három helyen végzett csapat, biztosan nem megy haza üres kézzel. A nyereményeket ugyan szintén homály fedi, de hát ettől csak még csábítóbb a kihívás.