A legutóbbi eset, amikor erről számoltunk be, az az Úrhida határában hagyott Mazda, de az autósok jól tudják megyeszerte vannak és lehetnek még hasonló helyeken autók. Kápolnásnyéken például jó ideig állt egy személyautó a 8117-es mellékút menti zöld területen a 7-es főút közelében. Onnan pedig nem messze, a 7-es főút mentén jelenleg is ott hever egy kiégett autó, amelyen már csak nyomokban látható egykori kék színe. Rendszámtábla ezen a járművön sem volt, ahogy ablakai és szélvédője is hiányzott, illetve egy-két alkatrész is volt körülötte.

Megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy tudnak-e az autóról és vajon mióta lehet ott. Válaszukban arról tájékoztattak minket, hogy van róla tudomásuk és fél éve már biztosan ott van.