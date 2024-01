A turisztikai látogatószám növelése a fő célunk – árulta el a feol.hu-nak Varga Csaba, annak a projektnek menedzsere, melynek fő vonzáskörzete a Velencei-tó térsége mellett a Kincsestáj, azaz a Móri-árok és a Vértes nevezetességei lesznek. A projekt hivatalosan is lezárult decemberben, így elmondható: egy tizenhárom állomásból álló, kerékpártúrákra is alkalmas, kulturális kikapcsolódással összekötött tematikus történelmi út került fel Fejér vármegye turisztikai térképére. A turisták tehát 2024-ben már tervezhetnek is a lehetőséggel.

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány (VTKA) a tematikus út létrehozására 338 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert egy turizmusfejlesztési Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázaton. Első ütemben a Fehérvárcsurgó-Bodajk–Mór-Csókakő-Csákberény-Lovasberény-Kápolnásnyék tengelyen jött létre a kerékpáros útvonal, melyen a kerékpárosok és látogatók számára kültéri megállókat, egyéb turisztikai lehetőségeket és pihenőhelyeket hoztak létre.

- Az elsődleges célunk az, hogy a kerékpárosok ezt a túraútvonalat kulturális lehetőségként értékeljék – fogalmazott a projektmenedzser. Tény, hogy az elmúlt években, a kerékpárutak fejlesztésével rendkívüli mértékben megnőtt a kerékpáros turistaforgalom ezekben a térségekben – számukra szeretnének tehát egy modern felfogású, az aktív kikapcsolódást a kultúrával összekötő lehetőséget biztosítani.

Újdonságok a Liszt Művészház mögött. A tereprendezés következik.

Fotó: Varga Csaba

A történelmi útvonalon a tervek szerint túrákat szerveznek majd, melyeket elektromos kerékpárral is igénybe vehetnek a kevésbé edzett résztvevők – tette hozzá Varga Csaba, ahogy azt is: az elektromos kerékpárok beszerzését egy másik pályázatból szeretnék majd finanszírozni. Az útvonal igazi környékbeli látványosságokat ölel fel: Kápolnásnyéken a Halász-kastély mellett a Vörösmarty Mihály Emlékház és a Liszt Művészház is csatlakozott, illetve a kastély mellett tervezett Művésztelep bejáratánál épült kültéri megálló, parkoló és térköves pihenőhely, továbbá információs tábla. A vasúti kocsiban létesült szabadulószoba szintén e projekt részeként valósulhatott meg a kastélyparkban. A Vörösmarty Emlékház parkjában mobil ajándékbolt, raktár, férfi és női mosdó, illetve gyermekfoglalkoztató jött létre. A Liszt Művészház pedig egy két egységből álló mobil kiállítótérrel gazdagodott, mely Szűcs László szobrász műveinek ad majd helyet. A Velencei-tó térségében a történelmi útvonal része még a velencei Vörösmarty-pince is.

A Vértes és a Móri-árok felé haladva szintén fontos helyszínek következnek. Az útvonal része ugyanis a bodajki vadászkastély, ahol a projekt részeként egy kültéri megálló és egy utcabútorokkal tarkított térköves pihenőhely jött létre. A bodajki kálváriánál a túra résztvevői szintén találkozhatnak új kültéri megállóval, térköves pihenőhellyel és magastetős pavilonnal, a bodajki tónál pedig szintén ugyanilyen pihenőhely várja a résztvevőket. Az útvonal érinti a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyt, mellyel szemben, a parkban szintén megállót és pihenőhelyet hoztak létre a kerékpárosoknak. Csákberényben a malomnál kialakított megálló és pihenő csatlakozott a túraútvonalhoz, Móron pedig a Lamberg-kastély. Része a túraútvonalnak a csókakői vár és a velencei Vörösmarty-pince is.

A túrához applikációt is fejlesztettek, mely egy kincskereső játék segítségével kalauzolja végig a látogatókat a Kincsestáj attrakcióin – tette hozzá a projektmenedzser.