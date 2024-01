Január 26-tól a pázmándi postahivatal bezár. Erről a Magyar Posta Zrt. január elején tömör levélben tájékoztatta az önkormányzatot. Böjte Richárd polgármester gyakorlatilag ebből a levélből tudta meg hivatalosan azt is, hogy a megjelölt dátumot követően a helyi Vekniker ABC-ben érhetők majd el a postai szolgáltatások. – A tájékoztatáshoz annyit fűznék, hogy nem is az önkormányzatnak szólt, ugyanis a polgármesteri hivatal címére érkezett levélben a „Tisztelt Ügyfelünk!” megszólítás olvasható. Az, hogy nálunk a jövőben nem mobilposta lesz, egy helyi vállalkozónak, Kutai Zoltánnak köszönhető, aki szerződést kötött a szolgáltatás biztosítására nem csak Pázmándon, de Vereben is, ahol szintén ő üzemelteti az élelmiszerboltot – mondta megkeresésünkre Böjte Richárd, akitől azt is megtudtuk, az önkormányzatnak a Posta fel sem tette azt a kérdést, átvennék-e az üzemeltetést? Arról, hogy mi lesz majd az eddigi posta épületével, ami egyébként a Magyar Posta Zrt. tulajdonában van, nem volt információja.

A pázmándiaknak és a verebieknek tehát szerencséjük van, nem sok olyan település akad a vármegyében, ahol így végződött volna a posta azon törekvése, hogy – ahogy a Pázmándra küldött levelükben fogalmaztak – „ügyfeleinek kényelmes és előnyös megoldásokat biztosítson, valamint a postai szolgáltatás színvonalát növelje.” De miért vetődött fel egyáltalán Pázmándon a posta bezárása, amikor tavaly még arról volt szó, hogy az 1500 fő alatti településeken várhatók (újabb) bezárások? Igaz, hogy Vereben a lakosok száma nem éri el a 900 főt, de Pázmánd bőven teljesíti ezt a feltételt.

„Társaságunkkal szemben tulajdonosi elvárás (a posta állami tulajdonban van – a szerk.), hogy költséghatékonyan, gazdaságosan üzemeljünk, ugyanakkor 21. századi módon, az ügyféligényekhez alkalmazkodva, arra rugalmasan reagálva nyújtsuk a postai szolgáltatásokat országszerte” – kezdődik a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályának részünkre megküldött válaszlevele, amiből az is kiderül – és ebben nincs új -, hogy ennek érdekében hirdették meg 2023 februárjában az új postapartneri programot önkormányzatok, vállalkozások és egyéb partnerek számára, a korábbi gyakorlathoz képest kedvezőbb üzleti feltételekkel, azért, hogy a kistelepülések lakói a postai szolgáltatásokat továbbra is helyben vehessék igénybe. Ebben a modellben a jelentkezők a meglévő vállalkozói vagy szolgáltatói tevékenység mellett végezhetik a postai feladatokat. Így kerülhetett a posta az ABC-be Pázmándon és Vereben.

Válaszukban azt is leírták, a Vekniker Kft. 2023 áprilisában regisztrált postapartnerség üzemeltetésére a két említett településen. A postai szolgáltatásokhoz szükséges főbb eszközöket, pl. munkapultot, számítógépet a Magyar Posta biztosítja a szerződött partnernek, ám a munkaerőről neki kell gondoskodnia. Hozzátették, Pázmándon a jövőben is megmarad a házhoz történő kézbesítés, amit viszont változatlanul a Magyar Posta kézbesítői végeznek, akiket továbbra is a jelenlegi, postai tulajdonú ingatlanban helyeznek el Pázmándon.

Vereben tavaly szeptemberben szűnt meg a posta, január 26-tól azonban ismét elérhetővé válnak bizonyos szolgáltatások az alapszolgáltatásokon (levél- és csomagfelvétel, csekkbefizetés, POS-en keresztül pénzfelvétel stb.) felül. Amennyiben pedig a partner megfelel a feltételeknek, az állampapír értékesítés is elindulhat a két településen. A Szerencsjáték Zrt. termékek értékesítésének egyeztetése mindkét partnerséget érintően még folyamatban van – áll a Magyar Posta Zrt. válaszlevelében.