Pezseg az élet a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikumban és annak állattartó telepén. De nem csak azért, mert a diáksereg szorgoskodik a szalmabálák és az állatok körül, de azért is, mert az elmúlt hetekben új jövevényekkel népesült be a telep. Ez azonban nem véletlen…

- Nagyon örülök annak, hogy az állattartó telep újra erőre kapott és nagy előrelépések tapasztalhatók szaporulatban, minőségben egyaránt és ez elsősorban Nándi bácsinak köszönhető – foglalja össze az elmúlt időszak eseményeit Stossek Balázs, az iskola igazgatója, aki már visz is Szabó Nándor telepvezetőhöz. Aki, mint hamar kiderül, olyan régóta tevékenykedik már a mezőgazdaságban, hogy egykoron Peresztegi Feri bácsi és Gabnai Gábor - a Fejér Megyei Hírlap jóhírű, szerethető és az olvasóközönség számára is jól ismert gazdasági tudósítói – számára is többször segítséget nyújtott a riportok során.

Nándor 1994-ben kezdett dolgozni a velencei iskolában. Első időszakban nappali tagozaton tanuló diákok szakoktatója volt, majd ezzel párhuzamosan az állattartó telep vezetője lett. Később becsatlakozott a levelező és a felnőttoktatásba is, majd 2010-ben nyugdíjba vonult. Hiánya az elmúlt tizennégy évben egyértelmű jelekben mutatkozott meg. Tapasztalata, nagy tudása és céltudatos tervező attitűdje, úgy tűnik, pótolhatatlan volt. Éppen ezért, amikor hívták, azonnal visszatért. Mint fogalmaz, „szunnyadó álmából felrázni a telepet, visszaadni régi fényét”. Ennek első jelei már látszódnak az állattartó telepen, ahol tavaly karácsony előtt, egészen pontosan december 19-én igazi „baby boom” várta a gondozókat és a diákokat. Gyakorlatilag szülőszobává alakult a telep: négy tehén ellett egyszerre, így jelenleg több is borjút nevelnek az entzes tehenek. Sőt, aznap több kis juh is érkezett a világra Velencén. Nagy esemény volt ez az iskola életében.

(A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el)