Az eseményt szervező, szintén nagyvelegi illetőségű Géringer Tamás korábban maga is zenélt és jótékonysági koncerten is fellépett. Innen jött az öltet egy hasonló megszervezésére, melyet január 27-én 19 órától tartanak a polgármesteri hivatal tornatermében (Móri u. 2/a). – A fiatalember támogatására többen is összefogtak Nagyvelegen, illetve a közeli Móron is, de értelemszerűen nagyobb összeget senki nem tud felajánlani. Egy koncert viszont remek alkalom lehet a gyűjtésre – mondta a feol.hu kérdésére az ötletgazda, akit a koncert megszervezésében teljes mellszélességgel támogatott Nagyveleg polgármestere is.

A koncerten négy együttes lép fel: a móri illetőségű One More Time, valamint a BlueStop, a Blokk Duó és a Pearls, akik Balaton környékiek, illetve fővárosiak. Mindannyian „jól fogyasztható” zenéket, feldolgozásokat játszanak, amelyeket sokan szeretnek. A koncertet maratonira tervezik, az együttesek mindegyike nagyjából egy órát játszik majd, a zenére bátran lehet táncolni is! A belépőjegy árán felül lehetőség lesz támogatói jegyek vásárlására is, aki tehát többet adna Tamás gyógyulására, vehet még jegyeket. Akik pedig nem tudnak elmenni a koncertre, de szívesen segítenének, azok Nagyvelegen Géringer Tamásnál tudnak támogatói jegyet vásárolni. A településen kívül élők az önkormányzatnál kaphatnak információt, ha támogatnák Lebocz Tamás gyógyulását.