Hajlamosak vagyunk azt hinni, ha kicsit kisüt a nap és nincs olyan kellemetlen, hűvös, szürke idő, mint általában, akkor itt a tavasz. A langymeleg napfény kicsalogat minket az ablaküveg mögül az udvarra, de már az első méteren kiderül, hogy vissza kell futni kabátért és sapkáért. A tavasz első hírnökei is így vannak ezzel. A nagy karmester legkisebb pálcajelére válaszul azonnal megrezzen valami az apró hagymákban, és harsogózöld kiskabátban, fehér főkötővel előbújnak a hóvirágok. Valószínűleg lesz még rossz idő, szürke és oly hideg, ami miatt vissza kell vonulniuk a most még előrenyomulóknak, de éppolyan sok erőt ad az apró, elegáns növénynek az a pár órányi tavaszolás, mint nekünk. Nem csap be minket a természet, nem is szándéka, csupán megszakítja néha-néha az egyhangú didergést.