Az egyik nagy kedvencem a nálunk L’ecsó címmel játszott amerikai animációs film, amelyben egy patkány, Remy, séfeket megszégyenítő módon főz. A magam részéről vagy százszor láttam és ez esetben a szám nem költői túlzás! Nos, úgy tűnik, megvan Remy walesi alteregója. Igaz, egér és nem főz, hanem rendet rak. Legalábbis annak a videónak a tanúsága szerint, amelyet az angol Guardan News tett közzé. A mintegy másfél perces, éjjellátóval készült felvételen jól látszik, ahogy az egér akkurátusan bepakolja (és látszólag még élvezi is) a műhely munkapadján előhagyott kisebb holmikat - ruhacsipeszeket, parafadugókat, madzagot, stb. – egy fadobozba. Minden éjjel. Nos, én is szívesen látnám a brit egeret, a mi kamránkban is lenne mit pakolni! Csak az a baj, hogy négy macskám van.