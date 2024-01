Az ünnepek elteltével teljesen természetes a lehangoltság érzése. Nem is beszélve a szokásos téli megbetegedésekről. És hogy állnak az újévi fogadalmak? Ilyenkor úgy érezhetjük még a mindennapi teendőink is nehezünkre esnek. Nem csoda, hogy pont januárban, hisz sehol egy ünnep a láthatáron. A hideg, a korai sötétedés, a négy fal bezártsága és a messzi nyár gondolata sem segít. A módszerem a január átvészelésére a mindennapok szépsége. Legyen ez sütés, filmnézés, esti séta, egy alvás előtti kakaó kortyolgatása vagy akár egy újévi friss takarítás. Sőt, még a színes ruháink és kiegészítőink is sokat dobhatnak a hangulatunkon. Mindezek mellett a tavasz hamarosan kopogtat is majd az ablakunkon!