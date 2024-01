Ugye mindenkiben él még a gyermeki én és jó érzés, ha néha-néha előtör? Ugye mindenki megengedi magának, hogy a munka, a rohanás és a nem kívánatos ’felnőtt ügyek’ intézése közben megélje még azokat a pillanatokat, amikor gyerek lehet, hacsak rövid időre is? Én utoljára néhány nappal ezelőtt éreztem ezt, amikor az öcsémet vittem el egy óriás trambulinparkba. Igaz, a plakátok szerint felnőtteknek is ajánlják, de az átlag életkor mégis közelebb volt a 12-höz, mint mondjuk a 30-hoz. De akkor is, 60 percet kaptam arra, hogy újra gyerek legyek. Izgatottan fedeztem fel, hogy melyik trambulin mekkorára repít, versenyeztünk, hogy ki tud több pontot szerezni vagy ki a gyorsabb az egyes pályákon. Majd a végén én kifulladva vonszoltam magam az öltözőig, míg az öcsém azt kérdezte: máris lejárt az időnk?