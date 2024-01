A napokban hirdetést adtam fel a közösségi médiában: egy galériaágyat szerettem volna eladni. A hirdetés megjelenését követően nem sokkal már be is futott az első érdeklődő, egy magát Zoltánnak nevező felhasználótól: „Üdv! Érdekelne a vásárlás. Lehetséges a kiszállítás futárral a (itt egy csomagszállító cég neve szerepelt) segítségével? A szállítás költségeit természetesen én állnám.” Azonnal kigyulladt a fejemben a piros lámpa! Mintha olvastam volna, hogy egy kiszállítással kapcsolatos átverés járja mostanság. Nem kellett sokat kutakodnom. A korábban megjelent cikkekből kitűnt, szinte egész évben téma volt ez a csalási módszer tavaly. Nem csak a közösségi oldalon, de az egyéb hirdetési, adásvétellel foglakozó oldalakon is megjelentek a különböző hazai csomagszállító cégek nevét felhasználó, „fuvarszervező” csalók.

Az áldozat is tehet róla

Mivel gyanút fogtam, nem sétáltam bele a szépen felállított csapdába, de az olvasott beszámolók tanúsága szerint, ha az eladó hagyja, hogy az állítólagos vevő megszervezze helyette a szállítást az általa megnevezett cégen keresztül, kap egy linket, amin elkérik a bankkártya adatait és máris megy az összes pénze a csalók zsebébe. Ezek szerint még mindig vannak olyan „madarak”, akik a rendszeres figyelmeztetések, sőt ma már televíziós reklámok ellenére is megadják a bankkártya adataikat.

Nem tiltották, pedig hamisak!

A hirdetés feladásának napján még négyen kerestek meg (két hét múlva is akadt próbálkozó) és mindannyian ugyanezzel a trükkel próbálkoztak. Ketten azonnal a linket is elküldték, amire rá kellett volna kattintanom a fuvarszervezés érdekében. A harmadik megkeresés után megnéztem a „vásárlók” profiljait, amik első ránézésre teljesen hitelesnek tűntek. Második ránézésre azonban több olyan jel is akadt, ami gyanút ébreszthet. Így hát jelentettem a közösségi oldalon, hogy hamis profilokról van szó (az ötből egy már nem is létezett). A „vizsgálat” még aznap lezárult. Közölték: mivel egyik profil sem ellentétes a közösségi oldal felhasználási feltételeivel, ezért maradhatnak!

A rendőrség segíthet!

Erre nem számítottam… Ez azt jelenti, hogy a csalók – a „lopott” fotók és adatok mögé bújva - továbbra is szabadon garázdálkodhatnak. Adódik hát a kérdés: tehetünk-e valamit azért, hogy megakadályozzuk a nyilvánvaló csalást, leleplezzük a szó szerint ál-arc mögé rejtőző bűnözőket? Megkérdeztem a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol már létezik kifejezetten kiberbűnözéssel foglakozó csoport is.

„A Facebook – ahogyan minden szolgáltató -, elsősorban a saját szabályzó rendszere, házirendje szerint kezeli az ügyfél beadványokat. Tapasztalataink szerint a jelzéseket minden esetben megvizsgálják, és visszajelzést is adnak az ügyfélnek. Amennyiben normasértést, szabályzó rendszerükbe ütköző helyzetet nem tapasztalnak, nem törlik a profilt” – kaptam a választ. Azt javasolták, hatékonyabb inkább feljelentést vagy bejelentést tenni a rendőrségen, ha visszaélésre, bűncselekményre utaló helyzetet tapasztalunk. „Közösségi oldalakhoz kapcsolódóan, ilyen esetben a rendőrség megkeresést küld a szolgáltatónak, melynek eredményessége - különösen nem magyarországi szolgáltató esetén -, változó. A visszaélésre utaló profil, vagy más jelenség bejelentése a nyomozó hatóságok részére a megelőzés és a felderítés szempontjából is hasznos, hiszen esetlegesen még a tényleges sértetté válást megelőzően is kaphat információt” – írták továbbá. Végül hozzátették, hogy a magyarországi szolgáltatók esetében a kapcsolattartás és az ügyintézés is gyorsabb, a profilok jelentésének kivizsgálására pedig nagyobb hangsúlyt fektetnek.