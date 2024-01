Az idei téli szezonban még egyszer sem lehetett korcsolyázni a Velencei-tavon, még akkor sem, amikor december elején kisebb jegesedésről számolhatott be a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Vármegyei Szakaszmérnöksége. Azóta ugyan eltelt egy hónap, ám a mínusz fokoknak egészen idáig alig jutottunk a közelébe. Az elmúlt napokban azonban ez megváltozott, és ez látszik a jégvastagságon is. Az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen ugyanis január 10-én, azaz ma reggel megközelítőleg 1 centiméteres jégvastagságot mértek. A kikötőkben, illetve öblökben és a védett part menti területeken már 2-3 centiméteres jégről is beszámolhatnak a szakemberek. Ez a jégréteg azonban még mindig nem alkalmas arra, hogy valaki rámenjen vagy éppen sportoljon rajta – hívja fel a figyelmet a szakaszmérnökség.