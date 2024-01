Egy héttel a Móri Borvidéki Bormustra előtt, a Móri árok másik felén, a bakonyi lejtők alatt, hat település borai sorakoztak fel. A Fehérvárcsurgói Bormustra alkalmából a Kaszap Központba várták a gazdákat és a borokat a szervezők, Rajki Péter és Bernáth Miklós.

Ahogy minden évben, úgy most is a Móri borvidékről hívtak szakértőket a borok vizsgálatához, bírálatához. Az előre leadott és megfelelő sorrendbe állított 26 minta nem csupán a helyi termelők keze munkáját dicsérte, ugyanis érkezett a csurgói borokon túl Balinkáról, Bodajkról, Csákberényből, Sárkeresztesről és Zámolyról is bor. Ezeket egyesével végig kóstolták a megjelentek és az ítészek, majd kisebb blokkokban értékelték, többek között a borok, színét, ízét, illatát, zamatát és tisztaságát. A szakmai védnökséget a Csákberényből érkező id. Sáfrán Andrásnak, illetve ifj. Sáfrán Andrásnak, valamint a zámolyi Szabadkai Tamásnak köszönték meg a szervezők. Ebben az évben nem csak az elismert, saját pincészettel büszkélkedő szakemberek, hanem a móri borkirálynő, Négele Dóra is ellátogatott Fehérvárcsurgóra.

Fotó: A szervezők

–A 12. alkalommal megrendezett Fehérvárcsurgói Bormustrán 20 fehér, 4 rozé és 2 vörösbort kóstolhattunk. Idén 15 termelőtől érkeztek a borok, így Fehérvárcsurgón kívül Balinkáról, Bodajkról, Csákberényből, Sárkeresztesről és Zámolyról is jöttek hozzánk. Az idei év több szempontból sem volt könnyű a gazdák számára, különös tekintettel a növényvédelemmel kapcsolatos kihívásokra–fogalmazott Rajki Péter, aki, akár csak szervezőtársa, Bernáth Miklós, szintén termeszt szőlőt és készít bort.

A kora estébe nyúló, délutáni program során hibás borral nem találkoztak, ám a véleményeken túl a termelők megerősítést és tanácsokat is kaptak egymástól és az ítészektől további munkájukhoz.