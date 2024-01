Naponta közel 1 centiméterrel nő a jégvastagság a Velencei-tavon – melynek mértékét minden reggel ellenőrzi a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Vármegyei Szakaszmérnöksége. Január 17-én, azaz szerdán reggel is megmérték a Velencei-tó felszínét borító egybefüggő jégréteget, amely az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen ma reggel körülbelül 7 centiméter volt. De megmérték a kikötőkben, öblökben, védett part menti területeken is, ahol már 7 és fél – 8 centimétere vastagságról számolhattak be a szakemberek. Ez a jégvastagság azonban még sportolásra nem alkalmas – hívták fel a figyelmet.

Arról, hogy mikortól alkalmas a tó jege sportolásra, egy korábbi interjú során számolt be a feol.hu-nak a tófelügyelő. E szerint a négyes ökölszabályt alkalmazzák, amely a 4, 8, 12, illetve 16 centiméteres jégvastagság szerint különítik el a lehetőségeket. Egy átlagos ember súlyát elbírja már a 4 centiméteres jég, ennél többet azonban nem. Két-három ember súlyát tartja meg a 8 centiméteres jégvastagság – körülbelül itt tartunk most. Sportolásra alkalmasnak akkor mondható a tó jege, ha eléri a 12 centiméteres vastagságot. Akkor már elmondható, hogy elég biztonságos ahhoz, hogy akár többen is rámenjenek. A 16 centiméteres jégvastagság pedig már bármilyen sportolásra, jeges tevékenységre alkalmas. Ám ezek a szabályok csak akkor érvényesek, ha gyarapodó, azaz hízó jégről beszélünk. Ha a hőmérséklet emelkedik, s ezért a jég olvadásnak indult és megjelentek a víztócsák a felszínen, akkor ezek a szabályok nem érvényesek.