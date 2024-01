A harminc férőhelyet biztosító intézmény korábbi címéről új helyre, a Szúnyog utcába, nagyszerű, a tevékenységhez méltóbb körülmények közé költözött. Az ünnepélyes avatáson Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke szólt először.

– Amikor Jézus Krisztus itt járt ezen a földön, a hegyi beszédben mondott egy aranyszabályt: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Jézus szerint, ha azt várjuk, hogy szeressenek és megértsenek bennünket, türelmesek és figyelmesek legyenek velünk az emberek, nekünk is ugyanazt kell adni. Egy ilyen intézmény, egy ilyen szolgálat ezt üzeni. Igyekszünk megelőlegezett módon, nem másokra várva, hanem követésre méltón példát mutatva tenni, amit a szívünk diktál, a szeretet diktál, mert Jézus is ezt tette. Nem várta, hogy szeressék őt, hanem eljött és szeretetet adott, az életét adta és lehetőséget mindannyiunk számára, hogy teljes és tartalmas életet élhessünk.

Szeretetteljes, odaadó munkát ígért a segélyszervezet minden ellátott számára

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az egyházelnök megköszönte az érintett családok bizalmát és köszönetet mondott a város önkormányzatának azért, hogy az intézmény új, nagyszerű helyére költözhetett. Azt kívánta, minden ellátott tapasztalja meg Jézus aranyszabályát, majd áldást kért a Napraforgók Házának szolgálatára.

Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti főigazgatója felidézte: amikor a segélyszervezet közel harminc éve megkezdte működését, az egyik első szociális intézménye a bicskei Fogd meg a kezem! fogyatékossággal élők nappali otthona volt. Három éve költöztek új névvel Székesfehérvárra, majd minap a város szívébe, a Szúnyog utcába.

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiválónak nevezte a segélyszervezettel és a baptista egyházzal való együttműködést, amelynek jó példája a Széchenyi utcában megújuló imaház is.

– Nagy öröm egy város életében, amikor temploma épül vagy bővül. Külön szeretném megköszönni, hogy egy új kereszt dobogtathatja meg a megújult baptista imaház közelében, az arra járók szívét. Nagyszerű a most megnyíló intézmény is. Ugyan a vízkereszttel lezártuk a karácsonyi időszakot, de itt úgy érzem, az ünnep egy kicsit folytatódik, hiszen a sok mosoly azt üzeni, hogy ezt a napot mindenki ajándéknak tekinti.