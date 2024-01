Mórról az Audiba



Harminc évvel ezelőtt, a Fejér Megyei Hírlap számolt be egy fontos fejlesztésről Móron, amely jó néhány munkahelyet is teremtett. „A multinacionális, elsősorban komplett autóüléseket gyártó cég tavaly novemberben kezdte meg működését Móron, ahol egy bérelt üzembe telepítette korszerű gépi berendezéseit, elsősorban olyan varrógépeket, melyek azon túlmenően, hogy alig hallhatóan, zümmögve dolgoznak, mégis könnyen kezelhetőek és teljesítményük is európai szintű. Ennek ellenére - mint Alfred Schwarz ügyvezető igazgató elmondta, a móri lányokat és asszonyokat németországi alapképzésben részesítették - és itt kapunk választ arra is, miért épp Mórra esett a választásuk - nemzetiségi település lévén nincsenek nyelvi nehézségeik. A cégről annyit, hogy szinte valamennyi gépkocsitípushoz gyártanak üléseket - a Porschénak például kizárólag a Keiper Recaro gyártja az üléseket -, melyekre a huzat egy része Móron készül, bár pillanatnyilag Audi üléshuzatokat varrnak, de készít a cég repülőgép üléshuzatokat is. Németországban hat városban működik üzemük, de jelen vannak az USA-ban, Mexikóban, Japánban, Angliában, Spanyolországban és Brazíliában is.”





Amikor még befagytak a tavak



2004. január 31-én számolt be a téli tóhelyzetről a Fejér Megyei Hírlap. Húsz évvel ezelőtt még a természetes tavak is befagytak annyira, hogy korcsolyázásra alkalmasak legyenek. „Csütörtökön a Cserepes-sziget mögött egy korcsolyázó férfi beszakadt a tóba, mondta Falusi Ferenc tófelügyelő. Igaz, csak mellig, a nádazók látták, kihúzták, de nem ajánlatos ismeretlen részre csúszkálni a tavon. Sok a rianás, péntek reggelre vizes, könnyű hó lepte el a jégfelületet. Velencén és Agárdon letolták a havat, ezeken a helyeken biztonságosan lehet - a kijelölt területen belül - korizni, csúszkálni. Ezen a két strandon szól a zene, lesz meleg tea, mellékhelyiség, lehet hódolni a téli sportnak.”