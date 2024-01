Óvodatörténeti kiállítás

„A martonvásáriak Brunsz­vik Teréz születésének 100. évfordulóját többek között óvodatörténeti kiállítással köszöntötték” – adta hírül a Fejér Megyei Hírlap 1984. január 19-én. Mint megírták, „a kiállítás híre messzire elért, többek között Hajdú-Bihar megyébe is. Az ottani megyei pártbizottság levélben fordult Fejér megye pártvezetőihez, segítségüket kérték ahhoz, hogy náluk is megismerkedhessenek a gazdag anyaggal. Nemcsak Debrecenben mutatták be, hanem azt megelőzően a hajdúböszörményi óvónőképző főiskolán is nagy sikerrel szerepelt.”

Az első verseny

Ugyancsak az 1984. január 19-ei lapszámban jelent meg, hogy „az új év első hazai vívóversenyén Székesfehérváron a Sziget utcai Általános Iskola tornatermében a III. osztályú férfi tőrözők adtak egymásnak randevút.” A több mint 8 órás küzdelmek győztese Szentirmay Ferenc, a Tatabányai Bányász vívója lett.