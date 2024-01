A bárányok hallgatnak

„A húsvéti embargó adta meg a végső döfést a hazai juhászatnak, amikor a nyugat-európai piacra kerülés feltételeként előírt szigorú karantén következményeként a húsvéti bárányok megöregedtek, és már csak félpénzt adtak értük. De a későbbiekben sem vált a juh ismét igazi valutaszerző forrássá, ezért az állattartó gazdák (szövetkezetek, volt állami gazdasági juhászok, magánvállalkozók stb.) a múlt év végéig valósággal, ,lefejezték” az ágazatot Egy éve még százezer fölötti létszámról beszéltek, ma már talán jó ha harmincezernyi birkája van a megyének. Emiatt a Székesfehérvári Juh-Gyapjú Kereskedelmi Kft. sem képes összeszedni a januári olasz megrendelésre félkamionnyi állatot, de aligha jön össze az 5000 húsvéti bárány is, ami csak a negyedrésze volna az utóbbi évek bárányexportjának, mondotta Molnár József, a cég ügyvezetője, így feleslegessé vált a kvóta-korlátozás is, mivel annak most már semmi értelme. Mikor lesznek majd újra tele a hodályok birkával, báránybégetéssel, ebben a pillanatban senki sem tudja megmondani” – számolt be 1994. január 18-án a Fejér Megyei Hírlap.

Betört a technika

„– Változott az érdeklődés: sokkal több a szakirányú kérdés, a szépirodalom a háttérbe szorult. Az olvasókat vonzza a keleti kultúra, a természetgyógyászat megismerése, a legnépszerűbb a számítógépes irodalom – mondja Szabó Józsefné, az olvasószolgálat osztályvezetője. – A hagyományos szolgáltatás hatásaink mellett újdonság a CD-kölcsönzés, a számítógépes adatbázis kiépítése. Mintegy 170 ezer, a hazai sajtóban megjelent politikai, jogi, gazdasági témájú írás kereshető vissza pillanatok alatt. A CD-ROM adatbázis pedig több, mint 50 külföldi napi- és hetilapból válogat Magyarországra vonatkozó publikációkat – mondta a harminc évvel ezelőtti Fejér Megyei Hírlapban a könyvtár igazgatója, Hegedűs Éva.