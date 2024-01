Új gyermekintézmények épülnek Fehérváron

“ Nyolcszáz fehérvári kisgyermek számára létesítünk új óvodai férőhelyet — ez az adat szerepelt a negyedik ötéves terv Székesfehérvárra vonatkozó feladatai sorában. Napjainkban biztosítottnak tűnik, hogy a tervidőszak végéig 1525 férőhellyel bővül a megyeszékhely óvodáinak befogadóképessége.” – írta a Fejér Megyei Hírlap ötven évvel ezelőtt, 1974. január hatodikán. A címlapon hozott cikkből kiderül, hogy a Videoton gyár kettő, a SZIM Köszörűgépgyára egy új óvodát épített. Felújították és újra megnyitották a felsóvárosi óvodát, ugyanakkor a FÁÉV jóvoltából a Velinszky lakótelepi óvodaépület és az új Milleniumi Óvoda is fogadhatta a gyerekeket.

Egy átigazolási ügy tanulságai

“Egy szépreményű, sajátnevelésű fiatal sportolóval ismét szegényebb lett a megye: a Magyar Vitorlás Szövetség, a megyei sporthivatal legerélyesebb tiltakozása ellenére is, átigazolta Nyári Gyulát a Velencei-tavi Vízi Sportiskolából a BKV Előrébe. Könnyű lenne az országos szakszövetség valóban megkérdőjelezhető döntését és a fővárosi klubok önző mohóságát ostoroznunk, csak éppen ezenközben az elfogultság csapdájába eshetnénk . . .” – írta Posch Ede a Fejér Megyei Hírlap 1984. január 6-I számában, a sportoldalon. - Nyári Gyula tavaly nyáron hívta föl igazán magára a figyelmet, amikor, párban Pálinkás Csabával, a második helyen végeztek a Velencei-tavon rendezett 420- as ifjúsági Európa-bajnokságon. Ebben a sportágban, ahol korántsem mindennaposak a hasonló nemzetközi sikerek, az ezüstérem, fényesen csillog. Különösen a kormányos Nyári-fiú ázsiója nőtt meg hirtelen, s egycsapásra a sportág üdvöskéje lett. Az ezüstpáros egyébként, szinte ahogy lelépett az EB- dobogóról, rögtön föl is bomlott.

— Csak a hajóban, versenyzés közben jöttünk ki egymással — mondta a szakításról a sikeres egyetemi felvételit tett Nyári Gyula —, máskülönben homlokegyenest ellentétes elképzeléseink vannak az életről. Nem akartam hosszú évekre összekötni a sorsomat Csabával.” – történt mindez negyven esztendeje.