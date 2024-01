A hulladékszállítás átszervezése miatt az egyes szolgáltatókhoz tartozó települések is változtak. Ezért sem kerültek az idei évre érvényes matricák kiküldésre tavaly év végén, ahogy az máskor meg szokott történni. A Depónia Nonprofit Kft. most arról értesíti az ügyfeleit, hogy várhatóan februárban postázza a 2024-es évre érvényes edényazonosító matricákat, de – hívják fel a figyelmet – csak azokon a településeken, amelyeken a 2023-as évben is volt rendszeresítve ilyen. Ezzel együtt küldik az idei évre vonatkozó hulladékszállítási naptárakat is, amelyek már megtalálhatók a társaság honlapján a településkeresőben is.

Az új matricák megérkezéséig a 2023-as edényazonosítók érvényesek. Az ilyen matricával ellátott kukákat március 1-jéig ürítik. Ezt követően már csak az új matricákkal kerül elszállításra a vegyes hulladék.