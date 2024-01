Ahogy azt január közepén bejelentették, Fejér megye is csatlakozik az új, Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által felügyelt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti rendszerhez. Alapvető változásokkal kell számolnia tehát a lakosságnak, melynek első lépcsője az, hogy február 1-től minden ügyeletre indulás előtt a 1830-as telefonszám hívható – erősítette meg korábbi nyilatkozatát január 29-én, hétfőn Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a székesfehérvári mentőállomáson. Ha pedig a vonal túlvégén a szakember azt tanácsolja, hogy fáradjon be a beteg a fehérvári ügyeletre, akkor csütörtöktől a Fejér vármegyei kórház Hunyadi utca 2. szám alatti bejáratánál kell bemenni. Ez nem más, mint ahol a mentőautók megállnak és ahol a sürgősségi ellátás bejárata is található. Az ellátás nem keverendő azonban össze a sürgősségi ellátással, tehát nem jelenti azt, hogy ott és annyit kell várni, mint a sürgősségi osztályon. Az új, február 1-jére elkészülő információs pultnál irányítják el a betegeket a megfelelő helyszínre.