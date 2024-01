A radiátorok cseréjekor nem csak az újak beszerzésének költségével, illetve a munkadíjjal kell kalkulálni, hiszen – mivel akár egy teljes lépcsőház fűtésrendszeréből le kell engedni a vizet – költsége van ennek a munkafolyamatnak is. Ám a cseréhez szükséges engedély beszerzése, amelyet akár online is meg lehet tenni, nem kerül semmibe, ráadásul sosem veszti érvényét, vagyis akár előre is megteheti ezt a kötelező lépés az, aki fűtőtestcserével is járó lakásfelújításon töri a fejét. Hogy miért került ez a téma most előtérbe?

- Általános tapasztalat, hogy felújítás esetén a legtöbben a fűtési idényen kívül kezdik intézni a radiátorok cseréjét, amire a távfűtéses otthonokban mindössze négy hónap áll rendelkezésre. Amennyiben pedig mindenki ebben a rövid időszakban áll neki az engedély beszerzésének, besűrűsödnek az ilyen jellegű feladataink, ami akár az engedély kiadásának idejére is hatással lehet – válaszolta kérdésünkre Szauter Ákos, a Széphő Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. vezérigazgatója, akitől azt is megtudtuk, alapesetben egy ilyen kérelmet - amennyiben az év során a kérelmek eloszlanak és nem dömpingszerűen érkeznek be a társasághoz – néhány nap alatt elbírálnak. Ha viszont felgyülemlenek a fűtőtestet cserélni szándékozók kérelmei, akkor akár 30 napot is kell rá várni. A kérelemhez elég egy igénylőlapot kitölteni, amit akár online is megtehetnek a társaság honlapján, de személyesen is intézhetik az ügyet a Honvéd utcai ügyfélszolgálaton. A bejelentéskor pedig szaktanácsot is kérhetnek az új fűtőtestek megvásárlásához. Mivel – ahogy azt fentebb már említettük - az engedély nem jár le, egy tavasszal esedékes felújításhoz ősszel vagy télen már nyugodtan el lehet intézni a szükséges papírt.

És hogy miért kell engedély? - A panelházakban a lakások számától függetlenül a fűtési rendszerre egy nagy egységként kell tekinteni. Ha ebbe bárhol belenyúlnak, az kihatással van az épületben lévő többi lakás fűtésére is. Előfordult, hogy egy második emeleti átalakítást követően a negyedik emeleten nem működött a fűtés. Ezért kell odafigyelni a közösség többi tagjára is – zárta Szauter Ákos.