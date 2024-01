A kitüntetett hosszasan sorolta a neveket, akik az elmúlt, lassan két évtized alatt segítették, támogatták a munkáját, mert – ahogy Weimper Zoltán fogalmazott – csak velük lehetett ezt elérni. A Magtárban 2007 óta létezik a kiállítás, amely mára nem csak a környéken ismert és ugyan csak előzetes egyeztetés után látogatható, ám akkor a gyűjtemény atyja szívesen látja az érdeklődőket, akiknek tárlatvezetést is tart, melyen elmeséli az egyes kiállított darabok történetét, no és persze szakmai áttekintést is ad a látnivalókról.

– Tavaly nyáron tizenegy táborozó diákcsoport járt a Magtárban, köztük a Honvéd Hagyományőrző Egyesület által szervezett gyermektábor résztvevői is. Utóbbi annyira jól sikerült, hogy idén már – ha meg tudjuk oldani, ottalvós rendszerben – egyhetes makettépítő tábort tervezünk az egyesülettel közösen – árulta el Weimper Zoltán, akitől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt néhány évben a kadétprogramban résztvevő diákok is több látogatást tettek a zámolyi kiállításon. Tavaly tavasszal ugyanakkor megalakult a Tapintható Történelem Alapítvány, amely a helyi önkormányzattal is hivatalos megállapodást kötött. Ez lehetővé teszi, hogy – akár közös – pályázatokat nyújtsanak be és a két év lejárta után, vagyis jövőre, számolhatnak azokkal az egy százalékokkal is, amelyeket az alapítványnak ajánlanak fel az adózók. Pénzre pedig szükség van, hiszen az épület tetejét mindenféleképpen meg kell csináltatni és a tárlat belső kialakítását is szeretnék „profibbá” tenni.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület az Emlékéremmel ismerte el Weimper Zoltán több éves munkáját, illetve így köszönték meg azt a partneri segítséget, amelyet az egyesület programjának megvalósításában nyújtott.