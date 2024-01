A felújítás teljes egészében önkormányzati forrásból, a Saára Gyula Útfelújítási Program keretén belül, mintegy 44 millió forintból valósult meg. A munkának köszönhetően 1100 négyzetméteren újult meg az aszfaltburkolat, illetve alatta a terület nagyjából felénél statikailag is megerősítették az utat. Ezzel egyidőben - az ott élők kérésének megfelelően - a vízelvezetési problémákat is megoldották: 23 aknafedelet cseréltek ki, így a jövőben nem áll meg a víz az útfelületen. Ahogy azt Molnár Tamás, a terület önkormányzati képviselője a helyszínen kiemelte, ez csak a felújítás első üteme volt az Erzsébet úton, ahol az idei önkormányzati választásokat követően az év végén, vagy a jövő év elején várható a munkák folytatása, amely akkor kiterjed a járdákra is.

A képviselő azt is hozzátette, a körzetben eddig elvégzett, ütemezett felújítási munkák – pl. a Béke téren és az Erkel Ferenc utcában – szintén az említett időszakban folytatódnak a következő felújítási ütemmel.