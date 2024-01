Vitál Club és az Akadémia között sporttársi az együttműködés – szögezte le a feol.hu-nak Szipola Antal, a Vital Club Sportegyesület vezetője. A szervezet elnöke azután szólalt meg, hogy kiderült: a Csónakázó-tó mellett működő egyesülettel szemben épít csónaktárolót és stéget a Kovács Katalin Kajak-kenu Akadémia a Vörösmarty iskola szakági sportolásban résztvevő diákjainak.

- Az ötszörös világbajnok és olimpiai ezüstérmes magyar kajakozó Fidel László által elindított kajakosokat 12-13 éves korban, stabil K hajós tudással adjuk tovább az Akadémiának, ahogy tettük ezt már többször az elmúlt években. A mostani átigazolási időszakban -mely a napokban zárul-, 3 MK-s kajakost, és egyesületünk legeredményesebb régiós válogatott K hajós versenyzőjét Takács Emmát adtuk át. Tavaly az ugyancsak régiós válogatott bátyja igazolt át az Akadémiához. Az Akadémia - mint minden más fogadó egyesület-, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szabályzata szerint nevelési hozzájárulást fizet nekünk.

Szipola Antal mindemellett reménykedik abban, hogy saját terveiket is meg tudják valósítani a tónál. Elképzeléseikre már jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, hangsúlyozta, ahogy azt is: - Érdemes lenne közös-MKKSZ-város-Vitál építkezésben gondolkodnunk, mert az Akadémia által tervezett konténerekkel, és a mieinkkel együtt már kilenc vas konténer lesz ennek a parányi, körben 800 méteres tónak a partján, a város közepén. Szeretnénk, ha a város használatba adná ehhez a szükséges területet a Csónakázó-tó és a Koronás Park kerítése között – árulta el az elnök, hozzátéve: levélben fordult Székesfehérvár polgármesteréhez az ügyben, s kérte a támogatását, s azt, hogy szerezze meg a közgyűlés írásbeli jóváhagyását is a terület használatához.

- Minél előbb szeretném az MKKSZ segítségét is kérni az építkezéshez, de ehhez elengedhetetlen ez a feltétel. Nem tudjuk mindemellett, hogy ebben a nehéz helyzetben a város az építkezés költségeit milyen részben vállalhatja. Nem várjuk természetesen, hogy helyettünk építsék meg a csónaktároló épületet, ezért a város építőanyag kereskedőit és kivitelezőit kerestem fel együttműködést kérve. Bízom benne, hogy támogatásra talál az a javaslatom, hogy az Akadémia inkább ebbe az épületbe szálljon be, és használjuk közösen a hajókat is, hiszen ők csak iskolaidő alatt edzenének, mi pedig délután oktatnánk. Különösen igaz ez a csapatkenukra, amelyből nekünk elég sok van a Koronás Parkban, ami elég lenne mindkét egyesületnek.