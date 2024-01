Több mint 10 ezer gyűrűzés, ebből több mint 7 ezer a Dinnyési-fertőn – ez a 2023-as esztendő mérlege Fenyvesi László természetvédelmi őr számára, aki a 2023-as év utolsó napját is a természetben, a madarak gyűrűzésével töltötte. Ott voltunk az utolsó madár gyűrűzésénél, amely – talán nem véletlenül – a 2023-as év madara és a Dinnyési-fertő címermadara is egyben: az ezüstszínű gyűrűvel ellátott barkóscinege hangos csiviteléssel röppent vissza naplóba jegyzését követően a nádasba.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A megújult Dinnyési-fertő Fejér megye egyik legszebb, gondosan őrzött, fokozottan védett természetvédelmi területe, amely a Velencei-tó közvetlen szomszédságában ezen a szilveszteren is épp oly lomha nyugalommal várta az óév utolsó napját, mint bármikor máskor. A csapadéktól ugyan kicsit feltelt a táj, az éjszakai mínuszokban megdermedt pocsolyákat azonban rajzosra olvasztotta a decemberi napsütés. A rackajuhok, szürkemarhák ridegtartásának és az éhes héják égi razziájának köszönhetően most is volt társasága az arra járóknak, akik, ha elég szemfülesek voltak, az újszülött kis juhokat is szemügyre vehették a nagyok között.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Fenyvesi László a madárgyűrűző pontnál, a nemrég állított gémeskút mellett vizsgálta ezen a napon is a hálóval befogott madárkákat. A decemberi 10 fokban, a tópart felől érkező vadliba zúgás közepette gyűrűzött, jegyzetelt s fújta át a kismadarak tollazatát. Hogy miért?

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Megnézzük, nem atkásak-e a madarak és azt is, hogy mekkora zsírrétegük van. Ezek most mind elég zsírosak – mondja, s mutatja is a szétfújt tollazat alatt megbúvó gömbölyű madárpocakokat. A nádak magját fogyasztják, tudtuk meg, ahogy azt is: többségük párban kerül a hálóba, így őket együtt is engedi el. Került a hálóba szilveszter napjának utolsó perceiben kékcinege, barkóscinege és sármány is, ám ennél lényegesebb több madárfaj él ezen a területen, amelyek most nem akadtak hálóba. Majd pedig, miután elengedtük a 2023-as év madarát a 2023-as év utolsó napján, a hálókat felgöngyölíti a természetvédelmi őr, majd bezárja a tópartra vezető ajtót. Élményekben, fejlesztésekben, csoportokban és programokban gazdag évet zárhat ezzel együtt Fenyvesi László, aki már a jövő évre készül. Januárban ugyanis folytatódik tovább a Dinnyési-fertőre tervezett programok sora.