A Demokratikus Koalíció (DK) Koch László utcai irodájában a Fejér vármegyében visszavont beruházásokról beszélt Földi Judit.

–Nem csak Székesfehérvár, Fejér megyét is érintik az elmaradt beruházások, melyeket Lázár János törölt különböző gazdasági indokokra fogva. A parlamentben is elmondtam és írásbeli kérdéssel is fordultam a közlekedési miniszterhez, konkrétan az Auchan-os körforgalommal kapcsolatban, és azt a választ kaptam, hogy nem lesz fejlesztés. Még 2015-ben több dolgot is ígért Orbán Viktor és ebben benne volt az is, hogy szeretné Székesfehérvár életminőségét javítani, ám a lakásépítési programból nem lett semmi, ahogy a Zichy liget sem lett egy aluljáró segítségével meghosszabbítása a belvárosnak, és a Fekete Sas Szállóból sem lett semmi–mondta Földi Judit. Az országgyűlési képviselő elismerte ugyan, hogy a kórházfelújítás valóban elkezdődött és, hogy új belgyógyászat épül, ami nagyon fontos, de azt is megjegyezte, hogy mindeközben elkészült a multicsarnok, aminek a finanszírozása, a képviselő szerint, még most is bizonytalan.

Szóba került még a Börgöndi repülőtér elmaradt kialakítása, éppúgy, ahogy az intermodális csomópont és a főiskolai kampusz, amik szintén nem készültek el eleddig. Igaz, a sajtótájékoztatón Földi Judit megemlítette, hogy az elmaradt főiskolai kampusz helyett iskolafelújítási program indult.

A másik megyei jogú városról Ecsődi László beszélt.

–Dunaújvárosban, az ígéretek szintjén sok minden elhangzott a kampányok idején, hogy mi az, amire a megyének és az itt élő embereknek szüksége lenne, és jó célok voltak, ugyanakkor a pénz elfogyott, és a kormány gazdaságpolitikája miatt Lázár János magára vállalta a csúnya szerepet, mert bár egy beruházást sem jelentett be korábban, mégis neki kellett közölni, hogy visszavontak 270 beruházást, melyből 17 érinti Fejér megyét. Ez fájó, mert Dunaújvárosban visszavonták a szállodaépítést, pedig az 50 ezres nagyvárosnak nincsen szállodája–mondta Ecsődi László, a megyei közgyűlés tagja, aki beszélt még a kézilabda csarnok vázszerkezetének felújításáról, a felnőtt tornapálya építéséről, az uszoda medencefelújításáról, a komplexum átalakításáról is.

–A vidéket is cserbenhagyták, mert Baracs, Baracska és Cece mellett Enyingen sem valósul meg a felnőtt tornapálya, bár én tudom, hogy nem célja elsősorban egy vidéki embernek, hogy munkaidő után tornásszon, de jó lenne, ha erre minél többen rászoknának, mondta Ecsődi László, aki hiányolta még Bicske környékén az egyes és az M1-es felhajtó, és a Velence-Pákozd-Székesfehérvár úthálózat korszerűsítését is.

További elmaradt vidéki beruházásokat sorolt Kátai György megyei képviselő.

–Elmaradt a Mór belterületére tervezett körforgalom, valamint Pusztaszabolcs elkerülő útja sem fog megépülni. Utóbbi azért is érdekes, mert másodszor lett leállítva. A beruházások leállítása forráshiány miatt a szakmai kérdés, de az már morális kérdés, hogy ha nincsen pénz, akkor Lázár János uradalma miért kap egymilliárdot lóversenypályára–tette fel a költői kérdést Kátai György.