A fenti mondat Tóth Tihamér, a szári Vértes Egyesület kapitánya szájából hangzott el, aki mindjárt hozzátette, a hiányzók igazoltan maradtak távol. Megérkeztek viszont a Rády József Lovas Sportegyesület és Tolna Megyei Huszárbandérium tagjai, akikkel közösen mutatták meg a szári óvodásoknak és iskolásoknak, milyen egyenruhákat hordtak és hogyan harcoltak a huszárok. Az eredetileg tervezett helyett, a kisebb létszám miatt pénteken csak a reformkori és a 48-49-es viseletek kerültek elő, illetve két fiatalember - akik szablyával küzdöttek meg egymás ellen - a török korban dívó ruhába bújt. Az alaki bemutatót követően ügyességi gyakorlatok következtek, melyek során a szablya mellett a pisztoly is előkerült és a lovasok megmutatták, hogy vágták vagy éppen puffantották le annak idején a lóháton ülő huszárok az ellenfelüket.

Tóth Tivadar szerint, ha valaki meglát egy huszárt, még ma is teljes lelkesedésbe jön. Elnézve a lovon ülő fess férfiakat, ez teljesen érthető is. A kapitány úr a bemutató során mesélt is a nézőknek, amiből többek között kiderült, hogy a Császári és Királyi Huszárság 16 huszárezredből állt, ezen belül a Magyar Királyi Honvédségben tíz huszárezred szolgált. Mindegyik ezrednek megvolt a maga színe, ami a dolmányt illeti. Ezek közül Száron is feltűnt több, a kapitány pl. az 1-es számú I. Ferenc József huszárezred fekete színét viselte. A hölgyek a kor polgári viseletében pattantak nyeregbe – ahogy megtudtuk, a 19. században Magyarországon leginkább férfi módra lovagoltak a nők is, csak az úrihölgyek használtak dáma nyerget – és a bemutatón ők is forgatták a szablyát.

Szó esett még a Kotló-hegyi csatáról is, amelyet a Magyar Királyi 1. Huszárhadosztály vívott a közeli Csákvár határában 1945. január végén és amelyre szombaton emlékeznek a kisvárosban rendezett összejövetelen a Kotló-hegyen. Ezen természetesen a szári és a tolnai huszárok is részt vesznek majd, Szárról lovagolnak át, miután szombat reggel közösen fejet hajtottak a polgármesteri hivatalnál elhelyezett, hős katonák emléktáblájánál.

