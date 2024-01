Csókakőn gyakorlatilag az ukrán háború kitörése óta folyamatosan gyűjtenek a Nagymuzsalyon maradt idős és még idősebb lakosok részére. Ahogy arról korábban mi is írtunk, a háború kitörését követő hónapokban kiderült, a legnagyobb segítséget a pénz jelenti, ugyanis továbbra is mindenhez hozzá lehet jutni Kárpátalján, ha meg tudják fizetni az árát. Ezért a gyűjtést szervező Barkócaberkenye Néptánccsport továbbra is várja a pénzbeli adományokat.

- A gyűjtés folyamatos – mondta Bognár Gábor, a tánccsoport vezetője. – Az adventi időszakban is minden gyertyagyújtáskor kitettük a pénzgyűjtő urnánkat a műsor idejére és ami abban összegyűlt, már a számlánkon van, onnan utaljuk a pénzt Nagymuzsalyra, egészen pontosan az ottani református közösségnek. Az élet tavaly óta sem lett könnyebb Ukrajnában, ezért igyekszünk továbbra is segíteni a kárpátaljai testvértelepülésünkön élőknek és időről időre felhívni az emberek figyelmét ennek fontosságára, ugyanis a kezdeti nagy lelkesedés, amivel az emberek a háború kitörésekor segíteni akartak, már rég a múlté! – tette hozzá.

A pénzadományokat a Barkócaberkenye Néptánccsoport számlaszámára lehet küldeni, amit megtalálnak az együttes közösségi oldalán közzétett felhívásban. Ha utalnak, a közleménybe írják be: Nagymuzsaly!