A jövő záloga

A polgármester a bibliai idézet, hogy „Legyen világosság!” kapcsán így fogalmazott: - Néha, amikor a világosság szót halljuk, manapság inkább úgy érezzük, inkább a sötétség korát éljük. Valljuk be, ez sokszor így van. De vajon hányszor volt az elmúlt 200 évben ez a világ sokkal sötétebb, mint most? – majd elmondta: - Ha a templomainkban és azokból kilépve, a nagyközösség előtt is megvallhatjuk hitünket, akkor szolgáljuk ezt a bizonyos a világosságot és azt is, hogy olyan történelmünk legyen, amire joggal lehetünk büszkék. Hiszen fontos, hogy ne csak szép jelenünk legyen, hanem jövőnk is, ahol ugyanígy, magyarul tudjuk megvallani az Úr igéjét és törődni azokkal, akik már megtalálták, s azokkal, akik még nem találták meg a gondviselés szerető üzenetét. A gondoskodás rajtunk is múlik, nem léphetünk a mögé. hogy „mert most sötétség van”.

A fehérvári reformátusok – hangsúlyozta a város vezetője - élő közösség, amelyet jól mutat, hogy január első vasárnapjának délutánján megtelt a templom s tele az éves programfüzet hitéleti, közösségi és kulturális eseményekkel. – Ha önök erősek és erősen vallják meg hitüket templomon belül és ha kell, kívül is, akkor ez a várost is csak erősíteni tudja – majd elmondta: ez a város a reformátusokra nem csak hitéletében és értékei megvallásában számíthatott, hanem az intézmények fenntartása szempontjából - szociális, oktatási területen - is nagyon fontos sarokpontja a város fejlődésének. Kérte: viseljék gondját ezeknek az intézményeknek továbbra is.