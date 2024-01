Soha nem nyertem még hasonló játékban, igaz ennek fontos feltétele, hogy kellett volna szelvényt is vásárolnom, úgy bizonyára több esélyem lett volna, de be kell vallanom, nem hiszek a szerencsében. Egészen pontosan, nem a szerencsében hiszek! Ám mikor ez a közlemény elém került, azért elcsodálkoztam és elgondolkodtam, mire is várhat a nyertes? Vagy egyáltalán, mi lehet az oka, hogy a potom 2 milliárd forint még mindig ott pihen a számlán? Pedig azért legyünk őszinték, ebből már futná májkrémes kenyérre is, ahogy nem rég hallottam egy ismerősömtől. Kicsit utána néztünk, mit is tudunk az ügyben? Tehát! A tavalyi év 45. heti sorsolásán egy szerencsés játékos sikeresen eltalálta a Hatoslottó sorsolásán kihúzott számokat. A 2023. november 12-i nyerőszámok: 2, 9, 15, 26, 38, 43 összesen 1.883.128.190 forintot értek, ez az összeg a Hatoslottó történetének harmadik legnagyobb nyereménye.

A nyertesnek a sorsolást követően 90 napja van arra, hogy hívja az úgynevezett „nagynyertes” vonalat. Érdekes párbeszéd lehet ez, magam is lefuttattam néhány verziót, mit is mondanék a telefonos munkatársnak ha véletlenül én nyerném meg az összeget, de a vicces párbeszédek amiket kigondoltam magamban, teljesen okafogyottá váltak, hiszen mint kiderült, van rá hivatalos formula, ez pedig a következő. A telefonos egyeztetés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van a vonal túloldalán, a beazonosítás a szelvényen lévő információk alapján történik. Ezt követi a személyes egyeztetés, ahol többek között megvizsgálják a szelvény érvényességét és eredetiségét, illetve a játékos azonosítása is megtörténik. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott forint alapú folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik. Ennyi az egész, még csak nagyobb bőröndöt sem kell vásárolnunk amibe majd elhozzuk a pénzt, egyszerűen átutalják nekünk, így aztán egy újabb nyertese is lesz a dolognak, mégpedig a bank, de ez már egy másik történet. Az olvasók fantáziájára bízzuk viszont, mi tarthatja vissza a nyertest, hogy átvegye a nyereményét. Számtalan ötlet és elképzelés terjeng a témában, sőt vannak olyanok is, akik úgy gondolják, talán nincs is igazi nyertes, de persze ez csak feltételezés, hiszen ha nincs nyertes, még akkor is van, mivel hogy az igazi nyertes nem az aki veszi a szelvényt, hanem aki adja. De a régi mondás szerint „Ha megnyerte, hadd vigye” alapon, mindössze néhány napja van a szerencsésnek hogy felvegye a pénzét. Aki persze lehet, hogy éppen a föld körüli utazását szervezi, és azzal van elfoglalva, esetleg éppen a felmondási idejét tölti a munkahelyén, de az is előfordulhat, hogy még mindig nem józanodott ki, mert hát megszomjazik az ember ilyen hírek hallatán. De, van egy szörnyű lehetőség is, amibe belegondolni is rossz, miszerint a szelvény egy kabát belső zsebében, magányosan és szomorúan pihenget, a gazdája pedig majd csak a tavaszi hónapokban, mikor már nem indokolt a kabát viselése, és éppen vinné a tisztítóba, akkor találja meg, és mint tudjuk, akkor már késő lesz. Kiderült ugyanis, ha a mostani szerencsés játékos február 10-ig nem jelentkezik az összegért, akkor ez bekerül az úgynevezett fel nem vett nyeremények alapjába, és nyereményjátékkal vagy nyereményalap kiegészítésével visszakerül a játékosokhoz. Lehet, hogy éppen itt, Fejér Vármegyében nyerte meg valaki a hatalmas összeget, ezt ugyan nem tudhatjuk, de azt hiszem, itt van az ideje belenézni a kabátok belsőzsebébe, és legfeljebb nem találunk benne semmit (éppen úgy mint eddig), de ha mégis, akkor már biztos hogy nem fog kelleni ez a régi használt kabát.

Végezetül pedig még egy érdekes információ, a Hatoslottón 2023-ban összesen 7 telitalálatos született, köztük 3 darab milliárdos és 3 darab százmilliós főnyeremény talált gazdára.