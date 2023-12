A megyeháza dísztermében tartott eseményen, nem csak a helyszín, hanem a megjelentek szíve is ünneplőbe öltözött még az érdemi munka megkezdése előtt. A Sárvíz TéKA Alapítvány, valamint a Velencei Gyermekotthon lakóinak ünnepi műsora megdobogtatta a szíveket és meghitt pillanatokat varázsoltak a terembe. A jelenlévő excellenciás Spányi Antal megyéspüspök, Törő Gábor, Tessely Zoltán, Varga Gábor és Mészáros Lajos országgyűlési képviselők, Tanárki Gábor főispán és Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármesterének szemei is csillogtak az örömtől. Emellett pedig a díszteremben felállított karácsonyfa is ünnepi díszbe öltözött a jeles alkalomra.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A meghitt műsort követően Toma Krisztina, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke tett esküt, ezzel hivatalosan is Fejér Termék Bizottság tagjának mondhatja magát, majd megkezdődhetett az érdemi munka a 2023-as év utolsó közgyűlésén. Nyilvános ülésen a megyei képviselők 16 pontban szavaztak és fogadtak el a javaslatokat. Éves beszámolókat hallgattak meg a bizottságok, a tanácsnokok, illetve a megyei önkormányzat hivatala részéről. Molnár Krisztián, Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke felszólalásában a hála és a köszönet hagját ütötte meg. Elmondta, hogy gazdaságilag kiegyensúlyozott évet zárt az önkormányzat és minden kötelező feladatot ellátott, emellett nagyon sok fakultativ feladatot is megvalósított. Megköszönte a közgyűlés és a hivatal munkatársainak az egész éves támogatását és a kitűnő munkáját. Végezetül valamennyi jelenlévőnek Áldott Ünnepeket kívánt!