A New Europe 12 nap 15 óra 18 perc után a 28. helyen ért célba a franciaországi Lorient-ben, ezzel elkönyvelhette magának a karibi Martinique szigetéről indult viadalért járó 3464 tengeri mérföldet. Teljesítményének értékét növeli, hogy már a verseny elején egy víz alatti tárggyal ütközött, aminek következtében eltört a vitorlás bal uszonya. Később le is szakadt a víz alatti rész, anélkül kellett a táv nagy részét megtennie. A jövő évben rajtoló Vendée Globe egyik fontos kvalifikációs versenyén a magyar hajós számára az volt a cél, hogy az Atlanti-óceán újabb átszelése után épségben megérkezzen és az út során tesztelje vitorlását, amelynek egyébként Székesfehérvár országgyűlési képviselője, államtitkára, Vargha Tamás a „keresztapja”.

– Ez egy nagyon fontos kihívás, az év egyetlen szóló versenye volt, már tényleg felkészülés a jövő évre és a Vendée Globe-ra – nyilatkozott a szerdai befutó után Weöres Szabolcs. – Nagyon komoly év áll mögöttünk, minden versenyen indultunk, amit az IMOCA-osztálynak rendeztek, és mindent teljesítettünk. Százszázalékosak vagyunk! Rengeteg mérfölddel és rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő a keresztapja a hajónak, amely több mint 10 ezer tengeri mérföldet futott idén a nagy cél érdekében

Fotó: Szabi Ocean Racing HUN 23

Weöres Szabolcs az egész esztendőt tekintve négy nagy nemzetközi versenyt is sikerrel teljesített, amivel fontos lépéseket tett a Vendée Globe-indulás felé. A New Europe átépítése után júliusban Fa Nándorral vett részt az 50. Rolex Fastnet Race-n és 3 nap 10 óra 28 perc és 57 másodperc alatt hajózták végig az angliai Cowes és a franciaországi Cherbourg közötti távot a legendás Fastnet sziklát megkerülve, 348 tengeri mérföldet begyűjtve a Vendée Globe szempontjából. A New Europe az egytestűek között a jónak számító 35. helyen futott be.

Szeptemberben a Défi Azimuton Weöres Szabolcs társa Irina Gracheva volt a fedélzeten. A Vizcayai-öbölben rendezett viadalon 2 nap 14 órás idővel a New Europe 29. lett, de ami ennél fontosabb, 294 mérföldet könyvelhetett el a kvalifikációban.

Fa Nándorral egy fedélzeten. Ha minden jól sikerül, mentora nyomdokaiba lépve Weöres Szabolcs lehet a második magyar induló a vitorlázás Everestjén

Fotó: Szabi Ocean Racing HUN 23

Novemberben jött a korábban a Kávé útja néven elhíresült Transat Jacques Vabre, amelyen Weöres Szabolcs ismét Irina Grachevával vett részt. Az IMOCA 60 lábasok 40 hajót számláló mezőnyében a 26. helyen értek célba 16 nap 6 óra és 57 perc alatt, miközben többen feladták az embert és hajót próbáló küzdelmet. A Le Havre és Martinique közötti transzatlanti versenyen a táv 3750 mérföld volt, ebből 1880 mérföldet írhatott jóvá a magyar vitorlázó. Kis pihenő után pedig következett a Retour à la Base, amelyen immár szólóban kellett megtenni a visszautat Franciaországba.

Weöres Szabolcs összességében 10 ezer 168 mérföldet szerzett eddig a Vendée Globe szempontjából, ezzel pedig jó helyen áll a kvalifikációs listán. Jövőre 40 vitorlázó vághat neki a szóló Föld-kerülésnek. Szabolcs Fa Nándor nyomdokaiba lépve második magyarként indulhat a vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek számító sportversenyén, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbe hajózniuk a bolygót. A tizedik Vendée Globe egy év múlva, 2024. november 10-én rajtol el Les Sables d’Olonne-ból.