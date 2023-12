Az adventi rendezvények sorozata pénteken vette kezdetét egy léleksimogató koncerttel, amelyet a székesfehérvári Alba Regia Vegyeskar adott elő a katolikus templomban, bevezetve ezzel a falu lakóit a karácsonyi ünnepek hangulatába.

A székesfehérvári Alba Regia Vegyeskar koncertje a katolikus templomban Forrás: Szabadbattyán Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

Az adventi időszak kezdetét jelentő esemény, amely a szabadbattyáni művelődési ház belső udvarán felállított rendezvénysátorban zajlott, valódi élménnyé növelte az ünnepi várakozást.

A vasárnapi program középpontjában az óvodások álltak. Hufnágelné Bán Irén, a Cifrakert Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének ünnepi gondolatai után a település adventi koszorújának első gyertyáját gyújtották meg, ezzel jelezve az ünnepi időszak kezdetét. Ezt követően a helyi óvoda Őzike csoportja egy szívmelengető előadással örvendeztette meg a jelenlévőket, bebizonyítva, hogy a karácsonyi ünnepkör minden korosztály számára különleges.

Az óvoda Őzike csoportjának kedves játéka tett még halgulatosabbá az adventi ünnepet és a Mikulásvárást

Forrás: Szabadbattyán Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

A Mikulásház idén is nagy örömet szerzett a gyerekeknek. A télapó az itt elhelyezett postaládába várta a gyerekek leveleit. Összesen kétszáz gyermek írt levelet, amit a Mikulás egyesével átnézett és el is olvasott. Az Apolló Színház előadása, a „Levél a Mikulásnak” című mese, teltházzal futott a rendezvénysátorban, ahol a szülők és gyermekek egyaránt izgatottan várták a télapó érkezését. Mint kiderült, Szabadbattyánban csak jó gyerekek laknak. Közel 300 kisgyermek kapott ajándékot a Mikulástól, akivel még közös fotók is készültek.

Az ünnepi események során a gyerekek egy különleges kisvonatkozáson is részt vehettek, amit maga a Mikulás vezetett a településen.